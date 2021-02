Acronis unterstützt Reseller und Service Provider mit neuem Cloud-orientierten #CyberFit Partnerprogramm

Schaffhausen – Der Cyber Protection-Lösungsanbieter Acronis hat Details zum neuen Acronis #CyberFit Partnerprogramm bekanntgegeben. Bei dieser Aktualisierung des bestehenden Programms des Unternehmens liegt der Schwerpunkt verstärkt auf der Unterstützung der Partnerentwicklung, insbesondere bei Cloud-basierten Services. Es belohnt zudem Service Provider und Reseller für Ihr Know-how, ihr Engagement und ihr Wachstum mit Acronis Produkten mit leistungsbasierten Vorteilen und finanzieller Vergütung.

Das Cloud-Ökosystem von Acronis hat sich seit 2018 mehr als verdoppelt. Die Zahl der Partner stieg im Jahr 2020 mit 30 % mehr aktiven Service Provider-Partnern bisher am stärksten. Basierend auf den Rückmeldungen seiner Partner bietet Acronis jetzt ein Partnerprogramm an, das zukunftsorientierte Markteinführungsstrategien unterstützt. Dadurch erhalten die Partner grössere finanzielle Vorteile, wenn sie Cloud-basierte Lösungen bereitstellen, die speziell für die modernen Data Protection-Probleme ihrer Kunden konzipiert wurden.

„Für Acronis hat der Profit unserer Partner Priorität. Seit dem Launch von Acronis Cyber Protect im vergangenen Jahr erhalten wir von unseren Partnern durchweg positive Rückmeldungen, da sie ihr Geschäft ausbauen und die Produktivität ihrer IT-Experten um Grössenordnungen steigern können. Durch Acronis Cyber Platform können unsere Partner die Cyber Protection zu einem Grad automatisieren, anpassen und bereitstellen, der bislang nicht möglich war“, erklärt Serguei Beloussov, Gründer und CEO von Acronis. „Mit dem neuen #CyberFit Partnerprogramm, das sich auf das Cloud-Geschäft konzentriert, stehen unseren Partnern all die Tools zur Verfügung, die sie für das stetige Wachstum ihres Geschäfts und die Einführung neuer Cyber Protection-Services für ihre Kunden benötigen.“

Das verbesserte Acronis Partnerprogramm

Das als einheitliches Programm für Service Provider und Reseller neu konzipierte Acronis #CyberFit Partnerprogramm beinhaltet:

Finanzielle Incentives , die mit dem Aufstieg in den Programmstufen zunehmen, darunter Rabatte und angebotsbasierte MDF-Gelder (Marketing Development Funds)

, die mit dem Aufstieg in den Programmstufen zunehmen, darunter Rabatte und angebotsbasierte MDF-Gelder (Marketing Development Funds) Marketing- und Vertriebsmaterialien mit zusätzlichen Tools für die Marketing-Automatisierung und Verlängerungstools, die ab März 2021 verfügbar sind

mit zusätzlichen Tools für die Marketing-Automatisierung und Verlängerungstools, die ab März 2021 verfügbar sind Account Management-Unterstützung , die mit den Programmstufen zunimmt und für Platinum Partner dedizierte Marketingunterstützung beinhaltet

, die mit den Programmstufen zunimmt und für Platinum Partner dedizierte Marketingunterstützung beinhaltet Erweiterten technischen Support , der schnellere Reaktionszeiten ermöglicht

, der schnellere Reaktionszeiten ermöglicht Vertriebs- und Technikschulungen über die Acronis #CyberFit Academy, in der Kurse sowohl live als auch online zur Verfügung stehen

In Anbetracht der Bandbreite des verbesserten #CyberFit Partnerprogramms stellen Branchenbeobachter fest, dass Acronis ganz klar die Unterstützung bietet, die viele IT-Anbieter suchen.

„In der heutigen digital orientierten Welt müssen Anbieter sich einfach und effizient mit Partnern vernetzen können, um das Benutzererlebnis zu optimieren“, betont Phil Goodwin, Research Director bei IDC. „Das neue #CyberFit Partnerprogramm von Acronis ist genau für diese Art von Beziehung ausgelegt. Durch die Verbesserung dieses Angebots in den vergangenen Jahren hat Acronis sein Engagement für umfassenden Marketing- und Technik-Support sowie die finanzielle Unterstützung für seine Partner demonstriert – nicht nur heute, sondern auch auf die Zukunft ausgerichtet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Cyber Protection-Lösungen.“

Weitere Verbesserungen demnächst

Acronis gab ausserdem bekannt, dass Partner ab März mit dem neuen Partnerportal arbeiten können. Mit dieser Plattform sind die Kontoverwaltung und die Kommunikation mit Acronis so unkompliziert wie nie zuvor.

„Der Erfolg unserer Partner ist unser Erfolg“, erklärt Alex Ruslyakov, Channel Chief bei Acronis. „Durch die Steigerung unserer Vertriebszahlen, die Verstärkung unseres Marketings sowie mehr technische Support-Tools und Schulungen können unsere Partner einfacher als je zuvor ihre Kunden mit erstklassigen Cyber Protection-Lösungen von Acronis schützen und begeistern. Acronis investiert weiterhin in die Partnerentwicklung und das Partnerwachstum. Davon profitieren beide Seiten.“

Auf die heutige Einführung folgt das Acronis #CyberFit Partner Kickoff-Event 2021, das am 2. Februar um 10 Uhr EST (16 Uhr MEZ) stattfindet. Während dieser Veranstaltung erfahren die Teilnehmer mehr über die Roadmap von Acronis für 2021 und was sie im Laufe des Jahres erwartet – darunter neue Tools, Lizenzierungsmodelle und Schulungsmöglichkeiten.

Acronis wird bei diesem Event ausserdem ein neues Lizenzierungsformat vorstellen, mit dem Partner durch die Erweiterung ihrer Cyber Protection-Services im kommenden Jahr neue Geschäftschancen und Einnahmequellen erschliessen können.

Die Registrierung für das Acronis #CyberFit Partner Kickoff-Event 2021 ist jetzt über die Acronis #CyberFit Events-Website möglich.

Reaktionen der Partner auf das verbesserte Programm

Nach der Ankündigung des verbesserten Programms haben sich viele Acronis Bestandspartner begeistert zu den angekündigten Veränderungen geäussert.

„Wir freuen uns über das neue Acronis Partnerprogramm“, sagt Kuo Yoong, Cloud Program Manager bei Synnex Australia. „Dieses Programm bietet Anreize für eine stärkere Partnerschaft zwischen Synnex und Acronis Partnern, um den Verkauf von Acronis Cyber Security-Lösungen weiter zu fördern und dabei Reseller in der wandlungsfähigen Bedrohungslandschaft zu schützen.“

Dan Hill, Chief Executive Officer bei UbiStor, Inc., äussert sich ähnlich: „Wir sind heute mehr denn je von Daten abhängig. Gleichzeitig können wir mit den effektiven und kostengünstigen Acronis Lösungen in Kombination mit den täglich rund um die Uhr angebotenen Managed Services von UbiStor sicher sein, dass die Daten unserer Kunden jederzeit zuverlässig geschützt sind. Wir freuen uns, an diesem weiter verbesserten Partnerprogramm teilzunehmen und die Vorteile der neuen Incentives für die enge Zusammenarbeit mit Acronis nutzen zu können.

Thimo Groneberg, Managing Director bei Busymouse in Deutschland, sagt dazu: „Wir konnten uns schon immer darauf verlassen, dass Acronis die Anforderungen unseres Unternehmens versteht. Mit dem neuen Partnerprogramm zeigt Acronis dieses Verständnis noch besser. Dieses Programm bietet Anreize für eine stärkere Partnerschaft, sodass wir in der heutigen wandlungsfähigen Bedrohungslandschaft noch besser geschützt sind.“ (Acronis/mc)