Adnovum baut Marktposition aus

Zürich – Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Die Firmengruppe erzielte einen Rekordumsatz von über CHF 117 Mio. und unterstreicht damit ihre führende Rolle im Bereich Enterprise Software, Cybersecurity sowie Identity and Access Management (IAM). Der steigenden Nachfrage nach Lösungen für kleinere und mittlere Unternehmen begegnete Adnovum mit dem Ausbau ihres Angebots an Managed IAM, Cybersecurity und Cloud Services sowie KI-gestützten Lösungen.

Ein wesentlicher Treiber des Wachstums im Jahr 2024 war die verstärkte Investition von Schweizer Unternehmen und Behörden in die Modernisierung ihrer IT-Infrastrukturen und Legacy-Systeme. Dies führte zu einer hohen Nachfrage nach massgeschneiderter Enterprise Software sowie IAM- und Cybersecurity-Dienstleistungen – sowohl im öffentlichen Sektor als auch in der Finanzbranche. Auch der Umsatz mit globalen Logistiklösungen konnte weiter gesteigert werden.

Wachsendes Interesse an Managed Cybersecurity Services

Cybersecurity, Identity and Access Management standen auch 2024 im Zentrum des Kundeninteresses. Insbesondere stieg die Nachfrage nach Managed Cybersecurity Services (MCSS), vor allem in stark regulierten Branchen wie dem Finanzsektor. Ursachen dafür waren die wachsende Komplexität der Bedrohungslage und verschärfte regulatorische Anforderungen. Thomas Zangerl, CEO von Adnovum, erklärt: «Mit MCSS wollen wir unsere Position als führende Anbieterin von Managed-IAM- und Cybersecurity-Lösungen in der Schweiz weiter stärken.»

Cloud-Integration als Herausforderung und Chance

Die Nachfrage nach Cloud-Beratungskompetenz blieb 2024 ebenfalls auf hohem Niveau. Unternehmen und Behörden, die das Potenzial von Cloud-Plattformen hinsichtlich Skalierbarkeit, Effizienz und Transparenz ausschöpfen möchten, sehen sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, ihre Anwendungen zu modernisieren und für die Cloud zu optimieren. Gleichzeitig gewinnen KI-gestützte Cloud-Lösungen zunehmend an Bedeutung – insbesondere im Rahmen der Applikations- und Infrastrukturmodernisierung.

Conversational-AI-Lösungen gewinnen an Relevanz

Ein weiteres Wachstumsfeld für Adnovum war 2024 der Bereich Conversational AI. Wachsende Bedeutung erhält das Thema dadurch, dass Cloud-Anbieter laufend neue KI-Services zugänglich machen, was einen gezielten Ausbau von Voice-, Chat- und E-Mailbots sowie Agent-Assist-Systemen ermöglicht. Der Umsatz in diesem Segment konnte im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden. Im Zentrum standen skalierbare Anwendungen zur automatisierten Bearbeitung einfacher Kundenanfragen sowie Lösungen, die Mitarbeitenden Zugriff auf konsolidierte Informationen geben und interne Prozesse automatisieren.

Ausblick 2025

Für das Jahr 2025 plant Adnovum, das Angebot an Cybersecurity- und IAM-Services für grosse und mittlere Unternehmen weiter auszubauen. Neue Sicherheitslösungen wie MCSS sowie attraktive Lizenzmodelle für bewährte IAM-Technologien wie Nevis sollen dazu beitragen, bestehende Kundenbeziehungen zu stärken und neue Kunden im KMU- und Midmarket-Segment zu gewinnen. Thomas Zangerl betont: «Mit diesem Schritt bekräftigen wir unser Engagement, unseren Kunden auch künftig als starker Schweizer Partner und Integrator zur Seite zu stehen – sei es bei der Bewältigung aktueller Cybersecurity-Herausforderungen oder bei der Nutzung des vollen Potenzials von Cloud- und KI-Technologien zur Automatisierung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse.» (Adnovum/mc/ps)