Adnovum beruft David Brodbeck und Reto Isenegger in den Verwaltungsrat

Zürich – Adrian Koch tritt am 31. März 2025 aus dem Verwaltungsrat des Schweizer Software-Unternehmens Adnovum zurück. Auf ihn folgen per 1. April 2025 David Brodbeck und Reto Isenegger. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen den Verwaltungsrat und festigt seinen Wachstumskurs in den Kernmärkten.

Adrian Koch, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats des Schweizer Software-Unternehmens Adnovum, tritt am 31. März 2025 aus dem Verwaltungsrat zurück. Adrian Koch hat massgeblich dazu beigetragen, dass Adnovum in Singapur Fuss fassen und sich zu einem internationalen Unternehmen entwickeln konnte. Verwaltungsratspräsident Adrian Bult bedankt sich: «Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung danke ich Adrian Koch herzlich für sein wertvolles Engagement und seine langjährige Unterstützung. Sein Verständnis der asiatischen Geschäftskultur und seine Nähe zur IT waren für uns von unschätzbarem Wert.» Adrian Koch bleibt weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats von Adnovum Singapur.

David Brodbeck und Reto Isenegger neu im Verwaltungsrat

Als Nachfolger von Adrian Koch treten per 1. April 2025 David Brodbeck und Reto Isenegger dem Verwaltungsrat bei. Als führungserfahrene Kenner des Schweizer IT-Markts bringen sie wertvolle Expertise in Bereichen und Branchen mit, in denen das Unternehmen seine starke Positionierung weiter ausbauen will.

David Brodbeck blickt auf 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Positionen bei IT-Unternehmen zurück. Er war unter anderem CEO von GARAIO sowie GARAIO REM, deren Verwaltungsrat er heute präsidiert. Daneben hat er VR-Mandate bei mehreren IT-Unternehmen und KMUs inne. David Brodbeck ist vertraut mit den Herausforderungen von IT-Anbietern und entwickelt mit Leidenschaft neue Angebote und Wachstumsstrategien.

Reto Isenegger befasst sich als Geschäftsleitungsmitglied, Berater und Verwaltungsrat seit über 25 Jahren mit Strategieentwicklung und digitaler Transformation. Nach leitenden Positionen bei EY und Credit Suisse ist er seit 2023 als selbständiger Berater tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Vorantreiben von Wachstumsinitiativen und Programmen zur IT-Effizienzsteigerung, insbesondere bei Banken und Versicherungen.

Thomas Zangerl, CEO von Adnovum, freut sich darauf, die zwei neuen Mitglieder im Verwaltungsrat begrüssen zu dürfen: «David Brodbeck und Reto Isenegger verfügen beide über einen beeindruckenden Leistungsausweis in Bereichen, die für Adnovum entscheidend sind. Ihre Aussensicht und frischen Ideen werden bei der Entwicklung unserer langfristigen Strategie für richtungsweisende Impulse sorgen.» (Adnovum/mc/ps)