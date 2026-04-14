Adnovum: Kantonalbanken – digitale Transformation, quo vadis?

Zürich – Wollen sich Kantonalbanken in der digitalen Welt als feste Grösse behaupten, sollten sie auf ihre bewährten Stärken setzen. Denn Kundennähe, Sicherheit und Vertrauen sind auch online eine wichtige Währung. Was bremst und – vor allem – was fördert die digitale Transformation der Kantonalbanken?

Von André Nicola Hoehn, Head of Industry Banking bei Adnovum

Finanzdienstleister stehen mehr denn je im Spannungsfeld zwischen Tradition und Transformation. In der digitalen Welt spielen Fintechs in einer eigenen Liga und fordern zunehmend die traditionellen Anbieter heraus.

Kantonalbanken: besondere Stellung, besondere Verantwortung

Dem müssen sich auch die Kantonalbanken stellen. Sie tragen als zentrale Säule der Schweizer Finanzwelt breite Verantwortung: gegenüber ihren Kundinnen und Kunden, ihrem Kanton und der Wirtschaft. Zugleich erfordern Digitalisierung, Regulierung und neue Kundenerwartungen mutige, aber sichere Schritte in Richtung Zukunft.

Was bremst die digitale Transformation?

Bei der digitalen Transformation gibt es gewisse Hürden zu überwinden. Zum einen ist Cybersecurity kein isoliertes IT-, sondern ein Führungsthema, das auf oberster Ebene verankert sein muss. Denn Cyberangriffe treffen nicht nur Systeme. Sie treffen das Vertrauen – die wichtigste Währung der Kantonalbanken. Zum andern gilt eine «Big Bang»-Transformation als teuer und riskant, weshalb die Banken im (Teil-)Besitz der jeweiligen Kantone besondere Vorsicht walten lassen.

Ist der Balance-Akt zwischen Tradition und digitaler Transformation für die Kantonalbanken unter diesen Umständen überhaupt zu schaffen?

Welche Faktoren machen die Transformation zu einem Volltreffer?

Der Schlüssel liegt darin, dass Kantonalbanken ihre Differenzierungsmerkmale gezielt stärken – indem sie auf digitale Lösungen setzen, die Kundennähe schaffen, Effizienz fördern und die Sicherheit gewährleisten. Erfolg haben erfahrungsgemäss jene Anbieter, die die technologische Modernisierung nicht als Risiko, sondern als vertrauensbildenden Faktor begreifen. Genauso ist die umsichtige Erfüllung regulatorischer Vorgaben kein Kostenfaktor, sondern ein strategischer Vorteil.

Um die Transformation zu meistern, empfehlen sich zu Beginn klar abgegrenzte Pilotprojekte, die einen messbaren Business-Nutzen erzeugen sowie schnelles Lernen und Skalieren ermöglichen.

Wie spielen sich die Kantonalbanken in die Herzen ihrer Kunden?

Die Digitalisierung erlaubt es, die Interaktion mit den Kundinnen und Kunden genau auf deren Bedürfnisse abzustimmen, ihnen nahtlose, effiziente Prozesse sowie – matchentscheidend – höchste Sicherheit im digitalen Raum zu bieten. Die Kantonalbanken ihrerseits profitieren von einer höheren Kundenrentabilität. Eine klassische Win-Win-Situation.

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