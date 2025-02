Adnovum: Matthias von Arx wird Managing Director des neuen Geschäftsbereichs «Solutions»

Zürich – Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum ernennt Matthias von Arx zum Managing Director des neuen Geschäftsbereichs «Solutions». Mit diesem strategischen Entscheid setzt Adnovum einen wichtigen Impuls für das weitere Wachstum und die Stärkung ihres Angebots.

Ab 1. März 2025 übernimmt Matthias von Arx die Leitung des neuen Geschäftsbereichs «Solutions» und wird Mitglied des Global Leadership Teams des Schweizer Software-Unternehmens Adnovum. Mit der Bündelung seiner Lösungen im neuen Bereich «Solutions» stärkt das Unternehmen sein bewährtes Angebot an Cybersecurity und IAM Services für grosse und mittlere Unternehmen. Das Ziel ist, das Lösungsportfolio weiter auszubauen und aktuelle Cloud- und KI-Angebote zu integrieren.

Matthias von Arx verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Managing Director, Chief Commercial Officer und Sales Leader in ICT- und Cybersecurity-Unternehmen. Aus seinen früheren Positionen bringt er umfangreiche Erfahrung mit in der Förderung von nachhaltigem und profitablem Wachstum in einem komplexen Marktumfeld. Er ist ausserdem erfahren in der Strategieentwicklung, Neupositionierung und Erschliessung neuer Geschäftsfelder sowie in der Leitung und Entwicklung von Vertriebs- und Marketingteams.

Thomas Zangerl über das neue Mitglied im Leadership Team: «Wir freuen uns, dass wir Matthias von Arx für diese Schlüsselrolle gewinnen konnten. Mit seiner Erfahrung und strategischen Weitsicht wird er massgeblich dazu beitragen, unser Angebot an IAM und Cybersecurity Services weiter auszubauen. Im Fokus stehen dabei automatisierte Security-Lösungen für Cloud-Umgebungen sowie die Entwicklung massgeschneiderter Cybersecurity-Services für KMU. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von Generativer KI im Kundenservice.»

Matthias von Arx freut sich auf die neue Herausforderung: «Mich überzeugt die ausgeprägt menschenzentrierte Unternehmenskultur und die starke Positionierung von Adnovum im Digitalisierungsmarkt. Gemeinsam mit den Solutions-Teams möchte ich bestehende Angebote ausbauen, insbesondere in Adnovums Kernbereichen Cybersecurity und IAM. Zudem sehe ich grosses Potenzial darin, Kunden mit innovativen Cloud- und KI-Lösungen einen entscheidenden Mehrwert zu bieten.» (Adnovum/mc/ps)