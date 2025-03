AGILITA: Feinste Nuancen entdecken – Beim Wein wie in der IT

Baur au Lac Vins, die Weinhandlung des Zürcher Hotels Baur au Lac, hat im Rahmen einer umfassenden digitalen Transformation ihre Geschäftsprozesse auf eine neue Ebene gehoben. Sowohl bei der Weindegustation als auch in der IT geht es darum, das Beste zu erkennen und zu nutzen. Die Weinhandlung, bekannt für ihre sorgfältig kuratierte Auswahl edler Weine aus den besten Anbaugebieten weltweit, setzt auf modernste IT-Lösungen, um die Effizienz ihrer Geschäftsabläufe zu steigern und den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Bis vor Kurzem stützte sich Baur au Lac Vins auf die bewährte Lösung SAP ECC. Angesichts der steigenden Komplexität und der Notwendigkeit, Prozesse noch transparenter und zukunftssicher zu gestalten, entschied man sich für einen grundlegenden Neuanfang. Im Rahmen einer umfassenden Greenfield-Implementierung wurde die SAP S/4HANA Cloud, Public Edition eingeführt – eine strategische Transformation, die den Weg für eine neue Ära in der digitalen Unternehmensführung ebnet.

Von SAP ECC zu SAP S/4HANA Cloud, Public Edition

Die digitale Transformation begann im Hotel Baur au Lac, das als Wegbereiter von Baur au Lac Vins fungierte. Die neue SAP Cloud ERP-Lösung deckt sämtliche Geschäftsbereiche ab – von Handelsprozessen, Beschaffung, Lagerverwaltung, Vertrieb bis hin zur Finanzbuchhaltung (FI). Gemeinsam mit AGILITA gelang der schnelle Rollout der Software in allen Filialen, sodass nun sämtliche Standorte in einem System arbeiten. Diese Vereinheitlichung führt zu einer konsistenten Datenbasis, erhöhter Transparenz und optimierten Abläufen in der gesamten Organisation.

Ein weiteres Highlight der digitalen Transformation ist die Integration des Webshops, die es Baur au Lac Vins ermöglicht, den Online-Verkauf genauso effizient wie den stationären Handel zu gestalten. Dazu gehört auch die Kassenanbindung über SAP Customer Checkout, die eine nahtlose Verbindung zwischen den Kassensystemen und dem ERP-System sicherstellt. Realtime-Auswertungen für Dispositionsberichte sowie eine präzise Kellerbuchhaltung bieten den Verantwortlichen jederzeit einen genauen Überblick über Lagerbestände und Verkaufszahlen.

Die Integration von Ontego als mobile Lagerlogistiklösung sorgt dafür, dass die Bestandsführung in Echtzeit und mit höchster Präzision erfolgt – ein entscheidender Fortschritt, der sowohl die Lagerverwaltung als auch die Effizienz der Logistikprozesse erheblich verbessert. Ergänzt wird diese Lösung mit AGIL Shipping Integration, welche eine effiziente Versandabwicklung und lückenlose Sendungsverfolgung ermöglicht.

Tradition trifft Innovation: Über Baur au Lac Vins

Mit dieser digitalen Transformation hat Baur au Lac Vins gemeinsam mit AGILITA nicht nur seine internen Prozesse optimiert, sondern auch die Grundlage für weiteres Wachstum und eine zukunftssichere Geschäftsentwicklung geschaffen. Das Unternehmen ist nun optimal positioniert, um den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und die hohen Erwartungen seiner anspruchsvollen Kunden – sowohl im physischen Laden als auch im Online-Geschäft – zu erfüllen.

Baur au Lac Vins steht für die perfekte Symbiose aus Tradition und Innovation. Als exklusive Weinhandlung, deren Geschichte bereits 1844 im Hotel Baur au Lac ihren Anfang nahm und heute insgesamt fünf Filialen betreibt, vereint sie eine mehr als 180 Jahre Geschichte der Wein- und Spirituosenselektion mit modernster digitaler Technologie. Der erfolgreiche Übergang von SAP ECC zur SAP S/4HANA Cloud, Public Edition mittels einer Greenfield-Implementierung unterstreicht den Anspruch, stets das Beste zu nutzen und neue Massstäbe in der Branche zu setzen. Mit Leidenschaft, Expertise und einem kompromisslosen Qualitätsanspruch wird täglich daran gearbeitet, den perfekten Tropfen für jedes Gericht, jeden Anlass und jeden Geschmack zu finden – immer im Einklang mit der Geschichte des Baur au Lac und der Vision für die nächste Generation.

Entdecken Sie die feinsten Nuancen beim Wein wie in der IT am Baur au Lac Vins Event:

