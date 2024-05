AGILITA Success Story SD Fiber: Mit Cloud-ERP in die Glasfaser-Zukunft

Das Glasfasernetz sorgt für blitzschnelles Internet, der Ausbau in der Schweiz wird schnell vorangetrieben. Eine Spezialistin in diesem Bereich ist die SD Fiber AG in Dietikon ZH. Doch die Ausbauprojekte sind hochkomplex, da ist auch die IT gefordert. Unterstützt wird das Unternehmen in diesem Bereich von einer modernen und effizienten IT-Lösung.

Seit über zehn Jahren ist die SD Fiber AG auf den Ausbau des Glasfasernetzes spezialisiert. Doch nicht nur, das Unternehmen übernimmt mittlerweile weitere zentrale Tätigkeiten im Bereich der ganzen Kommunikationsinfrastruktur. Ergänzend gehören auch Wartung und die Behebung von Störungen dazu.

Standardlösung statt Excel-Sheets

Dank diesem breitgefächerten Angebot ist es SD Fiber möglich, ein ganzes Netz mit eigenen Ressourcen auszubauen. Im Schweizer Markt ist das Unternehmen in diesem Bereich schon lange erfolgreich tätig, mittlerweile hat es auch den Schritt in den deutschen Markt gewagt. Denn dort sieht SD Fiber ein enormes Potenzial – die Glasfaservernetzung steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen.

Um den zukünftigen Herausforderungen, besonders auch durch diesen Ausbau, besser begegnen zu können, haben die Verantwortlichen bei SD Fiber beschlossen, die Unternehmensprozesse anzupassen und zu integrieren – und dafür von verschiedenen IT-Lösungen und Excel-Tabellen auf eine ERP-Standardlösung umzusteigen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Bei der Entscheidung für einen Lösungs- und Implementierungspartner kamen dem CFO von SD Fiber und dem Projektsponsor beim Kunden entgegen, dass sie beide die AGILITA AG bereits aus einem früheren Projekt kannten und von ihrer Arbeitsweise überzeugt waren. Daher war es klar, dass auch für diese Implementierung die SAP-Spezialistin aus Wallisellen hinzugezogen wurde.

Die Einführung der S/4 HANA Cloud ERP-Lösung war ein Prozess, der Präzision und akribische Planung verlangte. Durch diese strategische Herangehensweise wurde ein nahtloser Übergang ermöglicht, der auch für die Akzeptanz der Anwenderinnen und Anwender sorgte.

Dabei hat sich die bewährte SAP Activate Methode für AGILITA erneut als Goldstandard für die Implementierung von SAP-Systemen bestätigt.

Das Projektteam von AGILITA wurde dabei von den Key Usern bei SD Fiber tatkräftig unterstützt. So fielen wichtige Entscheidungen immer sehr zeitnah, auch haben die Key User bei Themen wie der Datenmigration oder der Enduserschulung selbständig agiert. Die Zusammenarbeit zwischen Anbieter und Kundin gestaltete sich so sehr angenehm und effektiv.

Die gesamten Geschäftsprozesse von SD Fiber wurden in der S4 Hana Cloud Private Edition umgesetzt. Eines der Highlights war dabei die durch AGILITA selbst entwickelte Zeiterfassungs-App. Diese erlaubt den Projektleitenden auf den Baustellen tagesgenau die Projektzeiten der einzelnen Mitarbeitenden sowie des Gesamtprojekts zu kontrollieren.

Integrationseffizienz als Gewinn

Die Vorteile der neuen Lösung zeigen sich insbesondere bei der ausgeprägten Integrationseffzienz, da von einer nicht integrierten Systemlandschaft auf ein komplett integriertes System umgestellt wurde.

Einige der Vorteile sind:

Keine redundanten Daten mehr, alle Informationen sind zentral gespeichert

Die Echtzeit-Verfügbarkeit der Daten sorgt für eine stets aktuelle Übersicht und rasche, fundierte Entscheidungen

Auf der Baustelle können in Realtime sowohl Arbeitszeit als auch Absenzen der einzelnen Mitarbeitenden erfasst werden. Dank der modernen Zeiterfassung ist es möglich, jede Baustelle hinsichtlich Kosten und Termine tagesgenau zu managen

Bei diesem ERP-Projekt konnte der sportliche Zeitplan genau eingehalten werden, das Go-live erfolgte pünktlich am vorgesehenen Tag. Weil auch die Zeiterfassungs-App von AGILITA selbst entwickelt worden war, werden deren Daten nahtlos ins System übernommen.

SD Fiber startet nun mit dem neuen integrierten Cloud-ERP-System in die digitale Zukunft und kann auf diese Weise bei Ihrer Kundschaft noch effektiver für blitzschnelles Internet sorgen – in der Schweiz und auch in Deutschland. (AGILITA/mc/ps)

Erfahren Sie mehr am Frühstücks-Event bei SD Fiber – hier geht es zum Programm