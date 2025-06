«AI Refinery»-Plattform: Accenture und NVIDIA kooperieren

Zürich – Accenture hat seine AI Refinery-Plattform für Europa um neue souveräne und agentische Funktionen erweitert. Ziel ist es, europäischen Organisationen zu helfen, die Kontrolle über kritische Daten zu behalten und innovative KI-Lösungen anzuwenden.

«KI bietet Europa eine einzigartige Gelegenheit, seine Wirtschaft neu zu erfinden, Produktivität, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und sein zukünftiges Wachstum zu sichern», erklärt Mauro Macchi, CEO von Accenture für Europa, den Nahen Osten und Afrika. «Die Erweiterung unserer AI Refinery-Plattform ermöglicht es europäischen Organisationen, die Bereitstellung von KI-Agenten zu beschleunigen und gleichzeitig ihre jeweiligen Souveränitätsanforderungen zu erfüllen. Dies ist besonders entscheidend für den öffentlichen Sektor und kritische Infrastrukturindustrien wie Energie, Telekommunikation und Verteidigung.»

«Souveräne KI eröffnet aussergewöhnliche neue Möglichkeiten und bewahrt gleichzeitig die Integrität nationaler Daten, Infrastrukturen und kultureller Identität in ganz Europa», sagt Justin Boitano, Vice President, Enterprise Software Products bei NVIDIA. «NVIDIA und Accenture arbeiten zusammen mit führenden Akteuren aus dem öffentlichen Sektor, der Energie- und Telekommunikationsbranche sowie mit Europas industriellen Kernindustrien – von der Fertigung bis zum Detailhandel –, um mit Hilfe von KI eine resiliente, zur Innovation befähigte Zukunft zu schaffen.»

Neue Funktionen für souveräne KI-Architekturen

«Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in Industrie und Gesellschaft wächst der Bedarf, sämtliche Ebenen des KI-Stacks – von der Infrastruktur bis zu den Modellen und Anwendungen, inklusive des Daten-Managements – zentral zu verwalten und zu betreiben», so Karthik Narain, Group Chief Executive – Technology und CTO, Accenture. «Um dies zu adressieren, bieten wir mit AI Refinery einen plattformbasierten Ansatz für Souveränität, der es Unternehmen und Organisationen ermöglicht, KI-Fähigkeiten auf ihrer eigenen Cloud-Infrastruktur zu entwickeln und bereitzustellen. Datenresidenz- und Sicherheitsanforderungen sind ebenso integriert wie umfassende Management- und Observability-Funktionen. So lassen sich neue Werte und Wachstum erzielen, ohne die Kontrolle in einem sich schnell verändernden Markt aus der Hand zu geben.»

Accenture schätzt, dass Europa bis 2030 bis zu 30% des weltweiten Marktes für souveräne KI ausmachen wird. Um auf die steigende Nachfrage reagieren zu können, baut die neue souveräne KI-Architektur von Accenture auf der erfolgreichen Implementierung eines der weltweit ersten umfassenden KI-Stacks durch Accenture und NVIDIA für Indosat auf.

Accenture AI Refinery gründet auf NVIDIA Enterprise AI und bietet als As-a-Service-Modell Lösungen für unterschiedliche Marktbedürfnisse und Prioritäten. Dazu gehören konfigurierbare KI-Modelle, die auf nationale Sprachen und Kontexte zugeschnitten sind, eine Entwicklungs- und Bereitstellungsplattform, die innerhalb der Gerichtsbarkeit eines Landes gehostet und verwaltet wird, sowie sichere, leicht anpassbare Lösungen, die den besonderen Anforderungen des öffentlichen Sektors und kritischer Infrastrukturen entsprechen.

Digitale Souveränität bedeutet für Unternehmen oft, dass sie branchenspezifische Kontrollen und Vorschriften einführen müssen. So arbeitet Accenture beispielsweise mit einem europäischen Versorgungsunternehmen zusammen, um souveräne GPUs als Service bereitzustellen und damit sicherzustellen, dass dedizierte KI-Rechenressourcen innerhalb der Landesgrenzen bleiben.

Physical AI steigert die Resilienz im Industriebetrieb

Hersteller in ganz Europa drängen darauf, ihre Produktions-, Lager- und Lieferkettenabläufe zu optimieren. Der Industriesektor ist für Europa von besonderer strategischer Bedeutung, da er etwa ein Viertel des europäischen BIP ausmacht. Mittels AI Refinery unterstützt Accenture seine Kunden bei der Implementierung von KI-gestützter Robotik, Simulationen und digitalen Zwillingen sowie bei der Zusammenarbeit menschlicher Mitarbeitender mit diesen Lösungen, um Lager, Logistik und Produktion effektiv neu aufzusetzen und so die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.

Ausserdem stellt Accenture ein Physical AI Software Development Kit (SDK) vor, das mithilfe von NVIDIA Metropolis und dem NVIDIA AI Blueprint for Video Search and Summarization (VSS) Video- und Bildmaterial anhand vordefinierter Parameter oder per natürlicher Sprache analysiert. Die KION AG arbeitet mit Accenture und NVIDIA zusammen, um diese Fähigkeiten in der Fertigungs- und Lagerautomatisierung einzusetzen und so Sicherheit, Produktivität und Qualitätskontrollen zu verbessern.

KI als Wachstumstreiber

Accenture und NVIDIA zeigen regelmässig auf, wie KI europäischen Unternehmen helfen kann, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, indem sie eine Grundlage für kontinuierliche Neuerfindung und zukünftiges Wachstum schafft.

Noli (No One Like I) – der erste KI-gestützte Multi-Brand-Marktplatz, als Startup gegründet und unterstützt von der L’Oréal-Gruppe – arbeitet mit Accenture und NVIDIA zusammen, um das Einkaufserlebnis für Beauty-Produkte neu zu gestalten. Die grössten Herausforderungen für Käufer:innen von Schönheitsprodukten sind die überwältigende Auswahl und der Mangel an unvoreingenommener Beratung auf dem Markt. Dank AI Refinery agiert Noli als Schönheitsberatung, die auf der Basis von über einer Million Hautdaten sowie der Analyse tausender Produktformulierungen personalisierte Empfehlungen erstellt. Die von den Nutzer:innen ausgewählten Produkte werden direkt nach Hause geliefert.

Nestlé führt einen neuen KI-basierten Inhouse-Service ein, der hochwertige Produktinhalte für E-Commerce- und Digital-Media-Kanäle in grossem Massstab erstellt. Gemeinsam mit Accenture entwickelt und auf der NVIDIA-Omniverse-Plattform aufgebaut, nutzt der Content-Dienst digitale Zwillinge, um exakte 3D-Abbilder physischer Produkte zu erzeugen. Produktverpackungen lassen sich digital anpassen oder lokalisieren, sodass neue Kampagnen ohne aufwendige Neushootings entstehen können.

Die AI Refinery bringt Bewegung ins Spiel

Die AI Refinery wurde im Oktober 2024 vorgestellt. Seitdem hat Accenture 55 Patente in zehn Ländern angemeldet und zwölf technische Whitepapers veröffentlicht. Um den Weg zur agentischen KI zu beschleunigen, will Accenture bis Jahresende 100 branchenspezifische KI-Agentenlösungen liefern. Im März 2025 erschien der Agent Builder für die no-code-Konfiguration von Agenten, im April folgte das Trusted Agent Huddle für erstmals systemübergreifende Agentenzusammenarbeit.

Accenture AI Refinery ist auf allen öffentlichen und privaten Cloud-Plattformen verfügbar und integriert sich nahtlos in andere Accenture Business Groups, um KI im gesamten SaaS- und Cloud-KI-Ökosystem voranzutreiben. (pd/mc)