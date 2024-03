Aisot Technologies integriert Aktienmärkte der Schweiz, EU und UK in AI Insights Platform

Zürich – Aisot Technologies, ein Anbieter von fortschrittlichen Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz für professionelle und institutionelle Anleger, hat die Erweiterung der AI Insights Platform um die Aktienmärkte der Schweiz, der EU und Grossbritanniens bekannt gegeben und ergänzt damit US-Aktien sowie Kryptoanlagen.

Die AI Insights Platform wurde als hochmoderne KI-Ressource entwickelt und revolutioniert die Entwicklung, Validierung und Anpassung von Anlagestrategien in grossem Massstab. Sie bietet unvergleichliche Echtzeit-Analysen und Einblicke in den Aktienmarkt, die jetzt durch die Integration führender globaler Aktienmärkte aus der Schweiz, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich erweitert wurden. Dieses Update ermöglicht es Anlegern, mühelos Portfolios zu erstellen, die auf die wichtigsten Aktien weltweit zugreifen und umfassende, verwertbare Daten nutzen, um sich in der komplexen Investmentlandschaft besser zurechtzufinden.

Diese strategische Expansion ist ein entscheidender Fortschritt für Aisot Technologies und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine umfassende Abdeckung der globalen Märkte zu bieten und den Anlageprozess durch KI-gestützte Erkenntnisse zu verbessern. Durch die Ausweitung seiner Reichweite auf weitere Märkte möchte Aisot Technologies Anlegern ein umfassenderes Verständnis der globalen Finanzszene vermitteln und so eine bessere Entscheidungsfindung und die Verfeinerung von Anlagestrategien fördern. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie auch in einem eingeschränkten und schwierigen Umfeld eine kontinuierliche Performance liefert.

Stefan Klauser, CEO und Mitbegründer von Aisot Technologies, kommentiert: «Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Aufnahme der Aktienmärkte der Schweiz, der EU und Grossbritanniens in unsere AI Insights Plattform den Horizont der Anlagemöglichkeiten erweitern können. Diese Erweiterung bekräftigt nicht nur unser Engagement für Innovation und Exzellenz im Bereich der KI-gesteuerten Anlagelösungen, sondern stellt auch sicher, dass unsere Kunden über die Werkzeuge verfügen, die sie benötigen, um sich in einem sich schnell entwickelnden globalen Markt zu behaupten. Unsere Mission ist es, die Investmentlandschaft zu verändern, und indem wir diese wichtigen globalen Märkte zugänglich machen, sind wir diesem Ziel einen Schritt nähergekommen.»

Mit dieser Aktualisierung setzt Aisot Technologies weiterhin neue Massstäbe bei der Nutzung künstlicher Intelligenz für Anlagestrategien und -management und stellt sicher, dass seine Kunden an der vordersten Linie des Finanzsektors bleiben. (Aisot/mc/ps)

Über Aisot Technologies:

Aisot Technologies AG ermöglicht Vermögensverwaltern, risikoangepasste Renditen mit massgeschneiderten Anlagestrategien zu generieren, die sich an die individuellen Präferenzen der Kunden in verschiedenen Märkten anpassen, indem sie generative KI und individuelle Finanzprodukte nutzen. Aisot wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Das Unternehmen unterhält ein Netzwerk von Partnern und Mitarbeitern in Europa und den USA.