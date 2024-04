Alexander Wallner neuer Deutschland-Chef und CEO Zentraleuropa bei Salesforce

München / Zürich – Salesforce hat im Rahmen der heute auf der Messe München stattfindenden Salesforce World Tour die Ernennung von Alexander Wallner zum neuen Deutschland-Chef und CEO Zentraleuropa bekanntgegeben. Wallner wird ab Anfang Mai in seiner Position den Ausbau des Geschäfts des weltweit führenden CRM-Anbieters in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz vorantreiben und dafür unter anderem das hohe Nachfrage-Momentum für KI-Lösungen und die Data Cloud nutzen.

Daten als Grundlage jeder KI-Strategie

Zentraleuropa und insbesondere Deutschland zählt zu den Kernmärkten von Salesforce in der EMEA-Region und bietet gerade durch die Mischung aus Weltkonzernen und Hidden Champions im KMU-Bereich viel Potenzial für die Transformation in das Zeitalter künstlicher Intelligenz. Daten bilden dabei die Basis für die erfolgreiche KI-Transformation jedes Unternehmens.

Unternehmen sehen sich jedoch mit der Herausforderung konfrontiert, auf ihre Daten vollumfänglich zugreifen zu können, um dadurch eine solide Basis für den Einsatz von KI im Unternehmen zu schaffen. Die Salesforce Data Cloud ermöglicht diesen Zugriff und die Harmonisierung sämtlicher Daten im Unternehmen – egal aus welchem System, ob strukturierte oder unstrukturierte Daten. Unternehmen erhalten so eine solide Datenbasis für die Nutzung von generativer KI.

Die hohe Nachfrage macht die Data Cloud derzeit zu der am schnellsten wachsenden Salesforce Lösung weltweit. Durch den Einstein Trust Layer können Salesforce Kunden ausserdem sicher sein, dass sie beim Einsatz von KI zwar von den grossen LLMs profitieren, ihre Unternehmensdaten aber nicht nach aussen dringen oder genutzt werden, um diese LLMs zu trainieren.

«Ich freue mich, dass wir Alexander Wallner für unser Team in der strategisch wichtigen DACH-Region gewinnen konnten», sagt Lori Steele, President und CRO Europe, Middle East and Africa. «Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung, dem tiefen Verständnis unserer Märkte und Technologien sowie seinem klaren Kundenfokus wird er einen wertvollen Beitrag dazu leisten, unser Wachstum und unseren Kundenerfolg in der Region weiter auszubauen.»

Alexander Wallner blickt auf 27 Jahre Erfahrung in der IT-Branche zurück, davon über 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem bei NetApp. Zuletzt war Wallner CEO von PlusServer, einem deutschen Public-Cloud-Anbieter. «Salesforce ist mit seinem Lösungsportfolio bestens aufgestellt, um Unternehmen jeder Grösse im KI-Zeitalter als vertrauenswürdiger Berater und Partner in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten», sagt Alexander Wallner. «Ich freue mich darauf, unsere bestehenden und künftigen Kunden zusammen mit unserem DACH-Team und dem gesamten Salesforce Ökosystem bei dieser Aufgabe zu unterstützen.» (Salesforce/mc/ps)