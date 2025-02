Andreas Wyss für den Verwaltungsrat der Abacus Research AG nominiert

Wittenbach – Der Verwaltungsrat der Abacus Research AG verstärkt sich strategisch und schlägt der Generalversammlung Andreas Wyss zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vor.

Er ist ausgebildeter Wirtschaftsprüfer und hat in über 30 Jahren für das Unternehmen BDO verschiedene Führungspositionen in der Schweiz, in Kanada und in den USA verantwortet. Als Mitglied der Geschäftsleitung hat Andreas Wyss die Region Zürich / Ostschweiz geleitet und war ausserdem für die Abacus Softwareabteilung bei BDO verantwortlich. Er pflegte in dieser Rolle enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden von Abacus. Darüber hinaus war er als «Head of International Clients & Relationships» und «International Liaison Partner» für das BDO-Netzwerk der internationalen Kunden zuständig.

Zusätzlich zu seiner künftigen Rolle als Verwaltungsrat bringt Andreas Wyss bereits jetzt seine breite Erfahrung und sein Netzwerk aktiv für Abacus ein. Daniel Senn, Verwaltungsratspräsident der Abacus Research AG: «Seine hervorragenden Kenntnisse im ERP-Umfeld und sein weitreichendes Beziehungsnetz machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für unser Unternehmen. Wir freuen uns ausserordentlich auf die Zusammenarbeit mit Andreas Wyss und wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion.» (Abacus/mc/hfu)

Abacus