Avaloq an den Global Private Banking Innovation Awards 2020 ausgezeichnet

Zürich – Avaloq wurde an den Global Private Banking Innovation Awards 2020 ausgezeichnet als «Outstanding Wealth Management Technology Implementation – Back Office Partner». Dies ist bereits die siebte Auszeichnung, die Avaloq im Jahr 2020 erhält. Zuletzt wurde das Unternehmen an den WealthBriefing Asia Awards 2020 mit den Preisen für die beste Outsourcing-Lösung und die beste Transaktionsverarbeitung ausgezeichnet.

Die Global Private Banking Innovation Awards, gemeinsam von The Digital Banker und Global Private Banker präsentiert, zeichnen die weltweit besten Privatbanken, Family Offices, Vermögensverwalter, Wealthtech-Firmen und Dienstleistungsanbieter aus. Die Jury setzt sich aus Vertretern von PwC, EY, KPMG und Protiviti zusammen, wobei die in die engere Wahl gezogenen Institutionen bzw. Personen von der Jury in einem strengen, revisionsähnlichen Verfahren überprüft werden.

Darüber hinaus sind Kundenempfehlungen und Fallstudien ein wichtiger Teil des Auswahlverfahrens. Dabei wurde besonders die Arbeit von Avaloq mit einer in Hongkong ansässigen Vermögensverwaltungsinstitution wegen der äusserst erfolgreichen Implementierung der Back-Office-Technologie erwähnt, da das Projektteam in der Lage war, die ehrgeizigen Ziele des Kunden zu erreichen. In enger Zusammenarbeit mit dem Implementierungspartner gelang es Avaloq, innerhalb von nur sechs Monaten eine voll funktionsfähige, hochmoderne Private-Banking-Plattform einzuführen.

Dieser jüngste Erfolg unterstreicht das anhaltend starke Wachstum von Avaloq im globalen Private Banking und Wealth Management, insbesondere im asiatisch-pazifischen Markt. Zu den jüngsten Neukunden in der Region zählen die Bank of the Philippine Islands sowie die grösste Bankengruppe Indonesiens, die Bank Mandiri. Im April verlängerte die Deutsche Bank ihren Wealth-Management-Vertrag mit Avaloq in Asien und Europa bis Ende 2028. Dies ist weltweit eine der bedeutendsten und grössten Geschäftsbeziehungen des Unternehmens im Bereich Business Process as a Service (BPaaS) und Software as a Service (SaaS).

Ebenfalls im April wurde Avaloq im Bericht The Forrester Wave™: Digital Wealth Management Platforms, Q1 2020 als «Leader» ausgezeichnet. Kurz zuvor wurde Avaloq von der Everest Group im Wealth Management Operations Services PEAK Matrix® Assessment 2020 ebenfalls als «Leader» ausgezeichnet.

Imad Abou Haidar, Head of Asia bei Avaloq, sagte: «Wir freuen uns sehr über diese angesehene Auszeichnung, die unsere anhaltende Stärke im Private Banking und Wealth Management Sektor unter Beweis stellt. Diese Auszeichnung ist für uns besonders bedeutend, da sie die hervorragende Arbeit anerkennt, die Avaloq und unsere hochprofessionellen Teams für einen langjährigen Kunden mit Sitz in Hongkong geleistet haben. Mit Blick auf die Zukunft wollen wir unser Wachstum beschleunigen, da immer mehr Finanzinstitute die tiefgreifenden Vorteile unserer digitalen Betriebsmodelle erkennen.» (Avaloq/mc/ps)