Avaloq gewinnt ersten Kunden in Taiwan

Zürich – Die taiwanesische Bank wird die marktführende Vermögensverwaltungs-Software von Avaloq in ihrer gesamten Private-Banking-Division in Taiwan, Hongkong und Singapur implementieren.

Der neue Avaloq-Kunde ist eine der grössten Geschäftsbanken Taiwans mit mehr als 150 Filialen im ganzen Land. Neben ihrem Heimmarkt bietet die Bank auch Private-Banking-Dienstleistungen in Hongkong und Singapur an.

Der neue Kunde will die preisgekrönte Vermögensverwaltungslösung von Avaloq in Singapur Taiwan und Hongkong implementieren. Die Avaloq-Lösung verhilft der Bank zu einer robusten und skalierbaren Digital-Banking-Lösung, die es ihr ermöglicht, ihr Private-Banking-Geschäft an den verschiedenen Standorten auszubauen.

Starke Dynamik im asiatisch-pazifischen Markt

Der jüngste Neukunde unterstreicht die starke Dynamik von Avaloq im asiatisch-pazifischen Markt. Erst vor ein paar Monaten gab das Unternehmen bekannt, die Bank of the Philippine Islands als neuen Software-as-a-Service-(SaaS-)Kunden gewonnen zu haben. Schon in den Jahren zuvor haben sich diverse regionale Kunden für Avaloq entschieden und wurden erfolgreiche Go Lives verzeichnet. Avaloq hat im Jahr 2020 bereits sieben Auszeichnungen und Branchenanerkennungen erhalten, unter anderem an den Asian Private Banker Technology Awards, den WealthBriefing Asia Awards und an den Global Private Banking Innovation Awards für die hervorragende Arbeit mit einem in Hongkong ansässigen Vermögensverwaltungsinstitut.

Imad Abou Haidar, Head of Asia bei Avaloq, sagte: «Wir freuen uns sehr, den ersten taiwanesischen Kunden in der Avaloq Community begrüssen zu dürfen. Es ist ein Privileg, in diesem anspruchsvollen Markt mit einem solch starken und gut etablierten Partner Fuss zu fassen. Unsere eigene lokale Präsenz in Singapur, Hongkong und Manila wird dazu beitragen, der Bank und ihren Kunden in der Region ein einzigartiges, digitales Nutzer- und Kundenerlebnis zu bieten.» (Avaloq/mc/ps)