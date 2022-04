Avobis trifft den Nerv der Zeit: Property Captain ist das innovativste Web-Produkt der Schweiz

Zürich – Die Avobis Gruppe gewinnt bei Best of Swiss Web 2022 mit der Immobilien-Matching-Plattform Property Captain und dem digitalen Wiedervermietungsprozess von VERIT Immobilien insgesamt vier Auszeichnungen. Dies untermauert das Engagement von Avobis, mittels innovativen Produkten, künstlicher Intelligenz und umfassenden Daten den Immobilienmarkt in der Schweiz aufzubrechen und für alle Marktteilnehmer zugänglicher zu gestalten.

Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung wollen es, die wenigsten können es sich leisten: die eigenen vier Wände. Unzählige Plattformen und Ökosysteme sind in den letzten Jahren auf den Markt gekommen, um Kaufwillige in ihrem Wunsch zu unterstützen und ihnen den Weg ins Eigenheim zu erleichtern. Property Captain, die Immobilien-Matching-Plattform der Avobis Gruppe, setzt dies besonders eindrücklich und erfolgsversprechend um, urteilte die Jury des Best of Swiss Web am 7. April 2022 und kürte Property Captain in der Kategorie Innovation zum Sieger aus über 350 eingereichten Projekten. Zudem gewann Property Captain Silber in der Kategorie Technologie und Bronze in Business. «Wir sind unglaublich stolz, in so kurzer Zeit das innovativste Produkt auf den Schweizer Markt gebracht zu haben», sagt Myriam Reinle, CEO von Property Captain. «Noch mehr freut es uns, dass wir unseren Kundinnen und Kunden mit unseren vielseitigen Lösungen einen echten Mehrwert bieten und ihnen somit den Weg ins Eigenheim erleichtern können.»

Immobilienbranche digitaler machen

Die Avobis Gruppe feiert dieses Jahr bereits ihr 25-jähriges Jubiläum. Schon seit jeher setzt sie auf die Kombination von langjähriger Branchenkenntnis mit digitaler Kompetenz und ist damit ein Vorreiter in der Immobilienbranche. «Unser Ziel ist es, den Immobilienmarkt aufzubrechen und liquider zu gestalten. Dies erreichen wir durch die Kombination unterschiedlichster Datenquellen, aber auch mit der Entwicklung von Produkten, welche den Marktteilnehmenden einen hindernisfreieren Zugang zum Markt ermöglichen», sagt Patrick Schmid, Co-CEO bei Avobis.

VERIT Immobilien digitalisiert den Vermietungsprozess

Dass Innovation bei Avobis nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Realität ist, zeigt die Prämierung des digitalen Wiedervermietungsprozesses der VERIT Immobilien AG, ebenfalls Teil der Avobis Gruppe. VERIT Immobilien gewann bei Best of Swiss Web 2022 die Silbermedaille in der Kategorie Productivity. Durch den durchwegs digitalen Prozess verkürzt VERIT Immobilien die Dauer des Gesamtprozesses in der Bewirtschaftung um bis zu 90 Prozent. Von der Bewerbung, über den Abschluss der Mieterkaution, der Unterschrift des Mietvertrages bis hin zur Bestellung der Namensschilder erleben die Mietinteressenten ein neues, digitales Kundenerlebnis. (Avobis/mc/ps)