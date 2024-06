Awards für langjährige Huawei-Partner

Dübendorf – Das gesamte Huawei-Partnernetzwerk strömte am Mittwoch ins Zürcher Marriot-Hotel, in dem traditionsgemäss der Huawei Partnertag über die Bühne ging. Die Partnerschaften sind stabil und langjährig – und erfolgsgekrönt. Man wächst gemeinsam und Huawei wertschätzt dieses Bekenntnis zu hochstehender Technologieinnovation und ausserordentlicher Kundenorientierung das ganze Jahr über. Einmal jährlich wird das auch gefeiert.

Yang Wang, Managing Director, Enterprise Business, Huawei Switzerland, hob in seiner einführenden Rede hervor, dass Huawei global wieder auf Wachstumskurs sei. Insbesondere das ICT-Infrastrukturgeschäft, in das viel Forschung und Entwicklung fliesst und das dank dem loyalen Partnernetzwerk – auch und insbesondere in der Schweiz – ganz nah bei den Bedürfnissen der Kunden ist, wächst erfolgreich. Er erinnerte an die Lancierung des eKits, das kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz die Digitalisierung erleichtert; für das KMU-Land Schweiz ein sehr attraktives Angebot zur Stärkung der Wettbewerbskraft ihrer Wirtschaft.

Yang Wang formulierte ehrgeizige Ziele für den Ausbau des Marktanteils von Huawei im Enterprise-Geschäft und sagte: «Wir zählen auf unsere Partner, die ebenfalls von unserem Wachstum profitieren. Sie setzen bei ihren Kunden mit Huawei Produkte und Lösungen eines Herstellers ein, dem auch im 2024 von Gartners Magic Quadrant wiederum Leadership in punkto Technologie, Innovation und Umsetzungsfähigkeit bescheinigt wurde – alles Kriterien, mit denen Huawei die Zukunft von Unternehmens-Netzwerkinfrastrukturen prägt.»

Maurizio Campagnaro, Channel Director EBG bei Huawei Technologies Switzerland, ergänzt: «Gemeinsam erreichen wir unsere ambitiösen Ziele. Unsere Partner schätzen unsere ausgefeilte Produktepalette und unsere hohe Lieferfähigkeit. Die langjährige Zusammenarbeit in unserem Netzwerk beruht auf Transparenz, Glaubwürdigkeit und Vertrauen.» (Huawei/mc)

Die Awards 2024 gingen in den einzelnen Kategorien an:

IT Partner of the Year

SONIO AG

IP Partner of the Year

Swisscom AG

Distribution Partner of the Year

Absolut Distribution AG

Growth Partner of the Year

Aveniq AG

Newcomer Partner of the Year

PSS IT Solutions SA

Breakthrough Partner of the Year

Netsafe AG

Service Partner of the Year

CANCOM Switzerland AG

MSP of the Year

Abraxas Informatik AG

Solution Excellence Partner of the Year

Axpo Systems AG