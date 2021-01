axeed AG erweitert Produkt-Portfolio für Privat- und Retailbanken

Zürich – Ein guter Start ist entscheidend für den Aufbau von Kundenbeziehungen. Deshalb ist es beim sogenannten „Customer Onboarding“ besonders wichtig, einen unkomplizierten, schnellen und trotzdem regelkonformen Ablauf sicherzustellen. Die axeed AG gibt Finanzinstituten mit „axeed-clientpro“ ein neues Werkzeug an die Hand, um den Aufnahmeprozess schnell und einfach zu automatisieren und damit die Time to Market zu verkürzen.

Der Berater füllt gemeinsam mit dem Kunden ein umfangreiches Anlegerprofil in Form eines bearbeitbaren PDFs aus und überträgt im Anschluss manuell alle Daten ins CRM-System der Bank, diese werden dann überprüft und hierauf erfolgt die Genehmigung als Neukunde – so sieht der Prozess der Neukundenaufnahme bei Finanzinstituten und im Private Banking häufig immer noch aus. Wer diesen Prozess automatisieren und effizienter gestalten möchte, dem blieb bisher nur die Möglichkeit, auf komplexe und betreuungsintensive Softwarelösungen zurückzugreifen, die externe Unterstützung benötigen.

Die axeed AG hat eine neue, auf Business Intelligence basierte Applikation entwickelt, die im Gegensatz dazu eine übersichtliche, einfach bedienbare und in laufende Prozesse integrierbare Alternative darstellt. Ohne grossen Aufwand werden Workflow-Prozesse unterstützt und nachträgliche Anpassungen und Ergänzungen können vorgenommen und integriert werden. Neben der Transparenz bietet die Applikation auch Revisionssicherheit: Jede Änderung wird mit Zeitstempel und Vermerk auf den Verfasser im System festgehalten und kann so jederzeit im Controlling eingesehen und nachverfolgt werden. Gegenüber den heute auf dem Markt etabilierten umfangreichen, aber sehr beratungsintensiven Softwarelösungen ist „clientpro“ auch im Sinne von Cost-Cutting eine innovative Alternative, die durch ihre schnelle Anpassungsmöglichkeit Zeit spart, die „Time to Market“ verkürzt und für einen nahtlosen Prozessablauf sorgt.

Schritt für Schritt durch die einzelnen Arbeitsschritte

Die neue Lösung entspricht dabei allen Vorgaben und führt Schritt für Schritt durch die einzelnen Arbeitsschritte. In einem prozessbasierenden Ablauf informiert sie automatisch per Mail über den aktuellen Status des Aufnahmeverfahrens. Im letzten Schritt wird das Anlegerprofil zur Genehmigung an die Compliance weitergeleitet. Um Revisionssicherheit zu garantieren, kann eine Ablehnung oder Genehmigung nur unter schriftlicher Angabe von Gründen erteilt werden. Alle im Laufe des Prozesses gesammelten Daten können auch in das Legal System einer Bank exportiert werden.

„Dank der direkten Übertragung in Echtzeit sind alle Kundendaten zentral hinterlegt: Vom ausgefüllten Anlegerprofil bis hin zum hinterlegten Personalausweis“, sagt Memo Dener, CEO der axeed AG. „Dadurch erhält der Berater auch über den Aufnahmeprozess hinaus transparent, schnell und unkompliziert einen Überblick über alle Kundendaten. Aufgrund ihrer intuitiven Bedienung und einfachen Wartung bietet die Applikation eine kostengünstige sofortige Effizienzsteigerung, die es auch kleineren Banken ermöglicht, die Bearbeitungszeit zu verkürzen und so die Kundenzufriedenheit zu steigern.“ (axeed/mc/ps)

axeed AG

axeed mit Hauptsitz in Zürich ist Schweizer Marktführer für Banking Business Intelligence und ein international agierender Pionier für digitale Innovationen im Banken- und Versicherungsmarkt. Durch einzigartige analytische Modelle und künstliche Intelligenz generiert axeed aus unstrukturierten Informationen aussagekräftige Insights. Der Spezialist aus Zürich optimiert die täglichen Arbeitsroutinen im Bereich Business Intelligence, Marktbearbeitung und Compliance anwenderfreundlich. Das 2012 in Zürich gegründete Unternehmen hat über 60 Kunden, im Wesentlichen Banken, Family Offices, Versicherungen und Industrieunternehmen im Kundenportfolio.

https://www.axeed.ch

Firmeninformationen bei monetas