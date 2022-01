Axon Ivy platziert sich im «Digital Process Automation Software, Q4/2021»-Report eines unabhängigen Beratungsunternehmens

Stuttgart / Luzern – Axon Ivy gehörte zu den ausgewählten Unternehmen, die eingeladen wurden, an der Forrester Wave™-Bewertung für Digital Process Automation Software des unabhängigen Beratungsunternehmens Forrester Research Inc. teilzunehmen. Die Platzierung im aktuellen Forrester-Report Q4/2021 macht Axon Ivy zu einem der bedeutendsten Anbieter auf dem Markt für digitale Prozessautomatisierung. Mit ihrer Plattform zur Optimierung, Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen konnte sich Axon Ivy neben namhaften grösseren Wettbewerbern positionieren.

Die Forrester Wave wird regelmässig von den unabhängigen Branchenanalysten von Forrester Research Inc. erstellt. Für ihren Forrester Wave™ Report für Digital Process Automation Software identifizieren, analysieren und bewerten die Analysten die wichtigsten Anbieter im Markt für digitale Prozessautomatisierung (DPA). Die Bewertung erfolgt anhand unabhängiger Kriterien und ordnet Anbieter entsprechend der Stärke ihres aktuellen Produktangebots, ihrer Strategie und ihrer Marktpräsenz ein. Dem Bericht zufolge ist die Prozessautomatisierungsplattform von Axon Ivy „stark in den Bereichen User Experience Design Tools, Prozessmodellierung, Rules and Decisioning, Content Management und Document Intelligence».

Marktexperten sehen eine Prozessautomatisierungsplattform als einen wesentlichen Bestandteil für eine erfolgreiche Digitalisierung in Unternehmen. Durch die Optimierung, Automatisierung und Orchestrierung von Prozessen mithilfe einer Digital Process Automation Platform wie Axon Ivy gelingt Unternehmen die digitale Transformation. Kunden aus allen Branchen profitieren von der hohen Skalierbarkeit sowie der großen Nutzerfreundlichkeit der Axon Ivy-Lösung.

„Wir sind stolz darauf, dass Forrester Research Axon Ivy als einen der weltweit bedeutendsten Anbieter auf dem DPA-Markt einstuft. Das Ranking im Forrester Wave™ Report «Digital Process Automation Software» zeigt unserer Meinung nach deutlich, dass Axon Ivy ein signifikanter und zuverlässiger Player im Markt für Geschäftsprozessautomatisierung ist, insbesondere in der DACH-Region. Unser Ziel ist es, diese Präsenz in Zukunft auf Nordamerika und die APAC-Region auszuweiten», sagt Rolf Gebhard Stephan, CEO von Axon Ivy. (Axon Ivy/mc/ps)