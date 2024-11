BearingPoint beruft Matthias Loebich zum Managing Partner

Zürich – Die Partnerschaft der Management- und Technologieberatung BearingPoint hat Matthias Loebich zum globalen Managing Partner gewählt. Der 52-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur tritt die Nachfolge von Kiumars Hamidian an, der nach sechs Jahren im Amt wie geplant nicht mehr zur Wiederwahl stand.

Matthias Loebich gehört seit 26 Jahren zu BearingPoint und wurde 2007 zum Partner ernannt. Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Beratungsbranche verfügt Matthias Loebich über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Leitung grosser Transformationsprogramme in verschiedenen Branchen, vorwiegend in einem internationalen Umfeld.

Er war einer der Gründungspartner des europäischen Management Buyouts im Jahr 2009, der BearingPoint als unabhängige, partnergeführte Management- und Technologieberatung etablierte. Seit 2014 ist er Mitglied des globalen Managementkomitees und verantwortet das globale Beratungsnetzwerk von BearingPoint sowie das Joint Venture Arcwide. Zusätzlich zu seinen Aufgaben bei BearingPoint ist er Honorar-Präsident der European Federation of Management Consultancies Associations (FEACO). (BearingPoint/mc/ps)