BearingPoint erhält B Corp-Zertifizierung

Zürich – Das Management- und Technologieberatungsunternehmen BearingPoint ist nun eine zertifizierte B Corporation. B Corp steht für eine globale Bewegung von Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell einsetzen, um positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen. Durch die B Corp-Zertifizierung erfüllt das Management- und Technologieberatungsunternehmen eine zentrale Priorität seiner Nachhaltigkeitsstrategie 2025.

BearingPoint hat seine Zertifizierung als B Corporation® bekannt gegeben. Damit hat das Management- und Technologieberatungsunternehmen eines seiner Nachhaltigkeitsziele erreicht und ist neu Teil einer internationalen Gruppe von Unternehmen, die sich in ihren Statuten zu gesellschaftlichem Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit bekennt.

B Lab, das internationale Netzwerk hinter der B Corp-Bewegung, bescheinigt mit der Zertifizierung, dass BearingPoint hohe Standards für soziale und ökologische Auswirkungen erfüllt, sich rechtlich zur Stakeholder Governance verpflichtet hat sowie Verantwortlichkeit und Transparenz demonstriert.

«Wir sind sehr stolz auf die B Corp-Zertifizierung und haben hart daran gearbeitet, dieses Ziel zu erreichen. Die Zertifizierung ist eine der vier strategischen Prioritäten unserer Nachhaltigkeitsstrategie 2025. Und wir werden alles daransetzen, auch unsere weiteren ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.», sagt Marco Kundert, CSR-Lead bei BearingPoint in der Schweiz.

Neben der B Corp-Zertifizierung hat sich BearingPoint im Rahmen der Strategie 2025 zum Ziel gesetzt, nachhaltige Arbeitsweisen zu fördern, den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen sowie die unternehmensweiten Treibhausgasemissionen signifikant zu reduzieren. In all diesen Bereichen konnte das Management- und Technologieberatungsunternehmen bereits deutliche Fortschritte erzielen. (BearingPoint/mc/ps)

Über B Lab™

B Lab ist eine 2006 in den USA gegründete, unabhängige Non-Profit-Organisation. B Lab hat es sich zum Ziel gesetzt, ein weltweites Netzwerk aus Unternehmen aufzubauen, die strenge Sozial- und Umweltstandards erfüllen, Verantwortung übernehmen, transparent sind und nicht nur die Interessen der Anteilseigner, sondern die Interessen aller in den Vordergrund stellen. Die Basis für dieses Netzwerk ist die B Corp Zertifizierung.