BearingPoint übertrifft Umsatzziel von 1 Milliarde Euro

Zürich – Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat das Jahr 2023 weltweit erneut mit einem starken Wachstum abgeschlossen. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2023 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 1,017 Milliarden Euro. BearingPoint hat über 1.800 Projekte für Kunden in mehr als 30 Ländern durchgeführt. Diese starke Entwicklung flankiert das Unternehmen mit einem Zuwachs seines Teams um 15 Prozent auf 6.055 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für 2024 plant BearingPoint weitere 1.600 Neueinstellungen.

Kiumars Hamidian, Managing Partner von BearingPoint: „2023 war ein Meilenstein-Jahr für BearingPoint. Wir haben unser Umsatzziel von 1 Milliarde Euro erreicht, und zwar nachhaltig und mit einer gesunden Wachstumsposition. Wir sehen weiterhin eine steigende Nachfrage nach unseren Dienstleistungen, insbesondere nach unseren Transformationsprogrammen und IP-basierten digitalen Lösungen. Die steigende Nachfrage ist der Grund für unser Wachstum. 2024 werden wir mit strategischen Akquisitionen fortfahren und weltweit expandieren. Ich möchte mich bei all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kunden bedanken, die diesen Erfolg möglich gemacht haben.“

Das Schweizer Geschäft mit den Standorten Zürich und Genf hat 2023 analog zu den Vorjahren weiteres Wachstum verzeichnet. Claudio Stadelmann, Partner und Swiss Practice Leader: „2023 stand im Zeichen von nachhaltigem und profitablem Wachstum dank eines gut diversifizierten Kunden-Portfolios. Zudem haben wir an den Standorten Zürich und Genf unsere Teams weiter ausgebaut und signifikante Investitionen in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden getätigt“.

Strategische Akquisitionen und Joint Ventures stärken das BearingPoint-Portfolio

Im Jahr 2023 schloss BearingPoint weltweit fünf strategische Akquisitionen ab, die das BearingPoint-Portfolio insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit, Salesforce und IFS sowie das Produktangebot erweiterten. Darüber hinaus führte BearingPoint gemeinsam mit IFS sein erstes Joint Venture – Arcwide – zu neuen Erfolgen.

Auch der Geschäftsbereich Products mit seinen mehr als 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verzeichnete ein starkes Wachstum von 28 Prozent. Das Portfolio an Dienstleistungen und Lösungen umfasst über 20 Produkte, die sowohl national als auch international prämiert wurden.

Im Jahr 2024 will BearingPoint den Markt erneut übertreffen, die Umsetzung seiner Strategie weiter beschleunigen und plant ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Darüber hinaus sieht das Beratungsunternehmen für 2024 mehr strategische M&A-Aktivitäten und Investitionen in die Entwicklung seines Beratungs- und Produktportfolios vor, insbesondere in Schwerpunktbereichen wie Nachhaltigkeit und in Schlüsselregionen wie den USA. BearingPoint will auch sein Joint Venture Arcwide weiter ausbauen und der bevorzugte IFS-Partner für Unternehmen und Institutionen weltweit werden.

Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit stehen im Fokus

Besondere Investitionen hat BearingPoint 2023 in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit sowie Mitarbeiterentwicklung getätigt. Im Bereich KI entwickelte das Unternehmen über 250 Use Cases für Kunden. BearingPoint hat auch seine Cyber Security Kapazitäten mit einem Experten-Team aus 25 Cyber Security Spezialisten und Spezialistinnen strategisch erweitert. Dadurch wird das globale Cyber-Kompetenzzentrum 2024 eine Grösse von über 150 Mitarbeitenden erreichen. Schweizer Kunden profitieren dadurch von einem breiten und skalierbaren Portfolio und schnellen Reaktionszeiten bei der Bewältigung von Cyber Risiken. Im Bereich Nachhaltigkeit hat BearingPoint sein Beratungsangebot stark ausgebaut. Das Unternehmen unterstützte zahlreiche Kunden auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung durch ESG-Assurance und führte innovative Dienstleistungen wie das BearingPoint Sustainability Maturity Assessment und den ESG Data Hub ein. BearingPoint optimierte für seine Kunden die ESG-Berichterstattung und führte zahlreiche Climate Fresk Workshops durch. Zudem hat BearingPoint über 1.000 Beratungstage in Pro-Bono-Aktivitäten investiert. Im Bereich der Weiterbildungen und Trainingsprogramme wurden die Be.School als auch die Kooperationen mit den Universitäten Yale und Oxford ausgebaut und insgesamt 260.000 Trainingsstunden absolviert. (BearingPoint/mc/ps)