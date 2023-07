Bechtle und Retarus schliessen Vertriebspartnerschaft

München – Der Münchner Enterprise-Messaging-Anbieter Retarus schliesst eine Vertriebspartnerschaft mit Deutschlands grösstem IT-Systemhaus Bechtle. Ab sofort sind die flexiblen Retarus-Cloud-Lösungen für E-Mail-Sicherheit und Enterprise Messaging Bestandteil des Portfolios der Bechtle Gruppe in Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux. Bechtle Kunden profitieren dadurch von passgenauen Cloud-Lösungen für die Geschäftskommunikation, die sich durch höchste Datensouveränität auszeichnen. Der weitere Ausbau der Zusammenarbeit ist bereits geplant: In Kürze sollen auch die Retarus Integration and Automation Services ins Bechtle Portfolio aufgenommen werden.

Bechtle, einer der führenden IT-Dienstleister in Europa, und Retarus, ein weltweit tätiger Anbieter von Cloud-basierten Enterprise-Lösungen für E-Mail Security, Enterprise Messaging und Business Integration, geben ihre Vertriebspartnerschaft bekannt. Ziel der Kooperation ist es, der steigenden Nachfrage nach komplexen IT-Projekten rund um die Cloud-Transformation nachzukommen und Kunden die jeweils passende digitale Kommunikationslösung zu bieten. Durch die Integration der Retarus-Services in das Portfolio von Bechtle profitieren die Kunden des IT-Systemhauses von deutlich effizienteren und sichereren Kommunikationsprozessen. Die Lösungen erfüllen alle gängigen Branchenstandards sowie strengste Datenschutz- und Compliance-Vorgaben. Retarus verarbeitet alle Daten DSGVO-konform in selbstbetriebenen, auditierbaren Rechenzentren in Europa.

„Wir freuen uns, mit Bechtle einen Partner an unserer Seite zu haben, der zu den erfolgreichsten IT-Dienstleistern in Europa zählt und mit uns die gleichen Werte teilt,“ sagt Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus. „Unsere erstklassigen Enterprise-Messaging-Lösungen sind sicher, zu 100 Prozent DSGVO-konform, einfach implementierbar und unterstützen Unternehmen bei der Digitalisierung und Cloudifizierung.“

Mathias Schick, Bereichsleiter Solution und Practice Management Security bei Bechtle, ergänzt: „Mit Retarus haben wir ab sofort einen weiteren deutschen Partner mit langjähriger Expertise im Enterprise-Messaging-Bereich an unserer Seite. Gemeinsam werden wir unsere Kunden in ihrer digitalen Entwicklung unterstützen. Die ersten gemeinsam gewonnenen Projekte bestätigen dies bereits eindrucksvoll.“ (Retarus/mc/ps)