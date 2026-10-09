Cedric bringt einen KI-Teamkollegen für kleine Unternehmen auf den Markt

Zürich – Cedric (meet-cedric.com) bringt seinen KI-Teamkollegen für kleine Unternehmen auf den Markt. Cedric funktioniert in Slack, Discord, Telegram und seiner eigenen Web-App. Unternehmer verbinden Gmail und die Tools, die sie bereits nutzen, und übertragen dann Aufgaben in einfacher Sprache: einen Kunden kontaktieren, das CRM aktualisieren, eine Rechnung erstellen, einen Beitrag für LinkedIn oder Social Media verfassen, die Zahlen dieser Woche abrufen. Cedric erledigt die Arbeit. Wichtige Aktionen werden vom Nutzer genehmigt, bevor etwas versendet oder veröffentlicht wird.

Kleine Unternehmen verlieren einen Grossteil des Tages mit den Aufgaben, die sich aus einem Gespräch ergeben: die Nachverfolgung, die E-Mail, der CRM-Eintrag, die Rechnung, der Beitrag. Tools, die dies automatisieren könnten, erfordern in der Regel API-Schlüssel, Integrationen oder die Einrichtung von Workflows. Cedric wurde für alle anderen entwickelt. Die Einrichtung dauert weniger als eine Minute und erfordert keine technische Konfiguration.

Cedric behält den Überblick über das, was vereinbart wurde, und sorgt dafür, dass es umgesetzt wird. In der Beta-Version kann es auch Team-Anrufe moderieren. Nutzer erhalten Credits, wenn sie Kollegen anwerben und Cedric mit weiteren Tools verknüpfen, sodass sich Cedric in der Regel von einer Person auf das gesamte Team ausbreitet und ein gemeinsames Gedächtnis darüber aufbaut, wie das Unternehmen funktioniert. Die Unterstützung für Microsoft Teams folgt in Kürze.

Cedric entstand aus der ersten Kohorte von SFF Studio, dem Venture-Studio des Swiss Founders Fund, in dem zwei Projekte zusammengeführt wurden: eines zur KI, die Anrufe verbindet und moderiert, und eines zu einem KI-Teamkollegen innerhalb von Slack. Die Gründer sind Jacopo Trinca, Benjamin Ben Hattar (CTO) und Ananth Iyer, mit Ruby Chen als Head of Growth. Bereits im ersten Monat erreichte Cedric fast 3’000 Nutzer, arbeitete mit Agenturen, Kreativteams und Vertriebsteams zusammen und startete ein Unternehmens-Pilotprojekt mit einem europäischen Industrieunternehmen.

„Kleine Unternehmen brauchen keine weitere komplizierte Automatisierungsplattform“, sagte Jacopo Trinca, Mitbegründer von Cedric. „Sie brauchen einen Teamkollegen, mit dem sie in einfachem Englisch sprechen können – direkt in den Tools, die sie bereits nutzen. Genau das haben wir mit Cedric geschaffen.“

„Die meisten KI-Agenten bürden dem Nutzer die technische Arbeit auf: einen API-Schlüssel generieren, einen Server verbinden, einen Workflow erstellen. Wir haben all das auf unsere Seite verlagert“, sagte Benjamin Ben Hattar, Mitbegründer und CTO. „Man verbindet Gmail mit einem Klick, und Cedric kümmert sich um den Rest. Nichts wird ohne Ihre Zustimmung gesendet oder veröffentlicht.“

Cedric ist ab sofort unter meet-cedric.com verfügbar, wobei jede neue Anmeldung mit 50.000 kostenlosen Credits belohnt wird. (Cedric/mc/hfu)