Christine Antlanger-Winter wird neue Chefin von Google Schweiz

Zürich – Google Schweiz hat eine neue Chefin. Christine Antlanger-Winter übernimmt die Geschäftsleitung als Country Director am Standort Zürich, wie Google in einer Mitteilung schreibt. Sie hatte den Posten im November 2022 interimistisch übernommen, als als der damalige Google-Schweiz-Chef Patrick Warnking mit der Leitung des Osteuropageschäfts von Google betraut wurde.

Zusätzlich wird Antlanger-Winter das Kerngeschäft für die Region Schweiz/Österreich leiten und damit das Geschäft in der Schweiz und in der gemeinsamen Region Schweiz/Österreich vertreten.

Antlanger-Winter arbeitete ab Dezember 2018 als Country Director von Google Austria. Zuvor war sie CEO der Media-Agentur Mindshare mit Sitz in Wien, wo sie ab 2003 die Digital-Agenden aufbaute und zuletzt das Gesamtgeschäft verantwortete. Sie hat einen Abschluss als Diplom-Ingenieurin in Software Engineering im Bereich Medientechnik und -design.

«Ich freue mich sehr, nach vier intensiven Jahren der Leitung von Google Austria die spannende Aufgabe als Länderchefin Google Schweiz anzunehmen», sagt Christine Antlanger-Winter. «Die neue Aufgabe in Zürich ist sehr spannend für mich, an kaum einem anderen Standort ausserhalb der USA wird bei Google an so vielen Innovationen für Nutzerinnen und Nutzer weltweit gearbeitet wie bei Google in der Schweiz». (mc/pg)