Christoph Schnidrig, Head of Technology ALPS bei AWS: Wie KI-Agenten uns bei der Arbeit unterstützen

KI-Agenten denken mit, treffen Entscheidungen und handeln eigenständig. Dank Fortschritten bei generativer KI und Cloud-Infrastruktur übernehmen sie immer mehr Aufgaben, die früher Menschen vorbehalten waren. Was KI-Agenten genau sind, erfahren Sie in dieser Übersicht des Head of Technology Alps bei AWS.

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst mehr als ein Buzzword. Mit dem Aufstieg sogenannter KI-Agenten beginnt eine neue Ära der Automatisierung – eine, in der Software nicht nur reagiert, sondern eigenständig denkt, entscheidet und handelt. Was steckt hinter diesem Trend, und warum sollten Unternehmen jetzt genau hinschauen?

Was sind KI-Agenten?

KI-Agenten sind autonome Programme, die Aufgaben selbstständig ausführen, Entscheidungen treffen und mit ihrer Umgebung interagieren. Sie sind nicht einfach nur smarte Tools, sondern digitale Arbeitskollegen, die Ziele verfolgen, Informationen sammeln und daraus Handlungen ableiten. Dabei können sie mit anderen Agenten zusammenarbeiten oder sich selbst organisieren – ganz ohne menschliches Zutun.

Ein Beispiel: Ein KI-Agent im Kundenservice analysiert eingehende Anfragen. Wenn er die Anfrage selbst lösen kann, generiert er die passende Antworte und verschickt sie, ohne dass ein Mensch sie je gesehen hat. Komplexe Fälle erkennt der Agent und leitet sie an menschliche Mitarbeitende weiter. Er lernt dabei kontinuierlich dazu und verbessert seine Leistung mit jeder Interaktion.

Warum erleben KI-Agenten gerade jetzt ihren Durchbruch?

Die Antwort liegt in der Kombination aus technologischer Reife und wirtschaftlichem Druck. Fortschritte bei grossen Sprachmodellen (LLMs), zum Beispiel aus dem Portfolio von Amazon Bedrock, ermöglichen eine neue Qualität der Interaktion. Gleichzeitig stehen Unternehmen unter dem Druck, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und schneller zu skalieren.

Cloud-Plattformen wie etwa jene von Amazon Web Services bieten heute die nötige Infrastruktur, um KI-Agenten skalierbar und sicher zu betreiben – von der Datenverarbeitung bis zur Modellbereitstellung.

Wie funktionieren KI-Agenten?

Technisch betrachtet bestehen KI-Agenten aus vier integrierten Modulen, die in einem kontinuierlichen Kreislauf zusammenarbeiten:

• Wahrnehmung (Eingaben und Signale): Agenten erfassen Daten aus verschiedenen Quellen – Texte, Sprache, Sensordaten oder strukturierte Informationen – und wandeln diese in verarbeitbare Formate um.

• Reasoning (Large Language Model): Das Herzstück des Agenten interpretiert die Wahrnehmungen, definiert Ziele und entwickelt strategische Pläne. Dabei treffen die Agenten Entscheidungen, die verschiedene Faktoren wie Unsicherheiten, Zielkonflikte und gelernte Erfahrungen berücksichtigen.

• Handlung (Tools): Agenten setzen ihre Entscheidungen in konkrete Aktionen um – durch API-Aufrufe in Drittsysteme oder die Nutzung spezialisierter Tools für Suche, Berechnung und Zusammenfassung.

• Gedächtnis: Durch kontinuierliches Lernen aus Erfahrungen verbessern sich Agenten über die Zeit. Kurzzeitgedächtnis erhält den Kontext aktueller Aufgaben, während Langzeitgedächtnis Muster und zusammengefasste Interaktionen speichert.

Besonders leistungsfähig werden KI-Agenten in Multi-Agenten-Systemen, wo ein übergeordneter Agent die Koordination übernimmt. Christoph Schnidrig ist Head of Technology Alps bei AWS und beschreibt es so: Diese Orchestrierung ermöglicht die Optimierung komplexer Prozesse – von Lieferketten bis hin zu Produktionssteuerungen. Durch den geschlossenen Kreislauf aus Wahrnehmung, Reasoning und Handlung entwickeln sich Agenten zu selbstverbessernden Systemen.

Wo kommen KI-Agenten zum Einsatz?

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von Backoffice-Prozessen bis hin zu strategischen Entscheidungen:

Kundenservice: Intelligente Chatbots, die komplexe Anfragen selbstständig lösen

Intelligente Chatbots, die komplexe Anfragen selbstständig lösen Marketing: Personalisierte Content-Erstellung und Kampagnen-Optimierung

Personalisierte Content-Erstellung und Kampagnen-Optimierung Vertrieb: Lead-Qualifizierung und personalisierte Angebotserstellung

Buchhaltung : Automatisierte Prüfung und Verarbeitung von Rechnungen

: Automatisierte Prüfung und Verarbeitung von Rechnungen Einkauf: Lieferanten-Bewertung und automatisierte Vertragsanalyse

Dabei geht es nicht nur um Effizienz, sondern auch um neue Geschäftsmodelle. KI-Agenten können etwa als virtuelle Berater agieren, individuelle Produktempfehlungen generieren oder sogar kreative Aufgaben übernehmen – etwa in der Content-Erstellung oder im Design.

Was sind die Risiken von KI-Agenten?

Die Potenziale sind enorm – doch es gibt auch Risiken. Ohne klare Governance können Bias, Datenschutzverletzungen oder fehlerhafte Entscheidungen entstehen, insbesondere wenn Agenten in sensiblen Bereichen wie HR oder Gesundheitswesen eingesetzt werden.

Deshalb setzt AWS auf einen mehrstufigen Sicherheitsansatz: Sogenannte «Guardrails» – Sicherheitsmechanismen, die den Handlungsspielraum von KI-Agenten durch vordefinierte Regeln und Überwachung begrenzen. Diese können beispielsweise persönliche Daten automatisch maskieren oder entfernen. Zusätzlich werden sogenannte «Augmented Use-Cases» implementiert, bei denen finale Aktionen automatisch an Menschen zur Überprüfung und Freigabe weitergeleitet werden. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre KI-Agenten nachvollziehbar und auditierbar agieren.

Was Unternehmen jetzt tun sollten

Wer KI-Agenten sinnvoll einsetzen will, sollte:

Geeignete Use-Cases identifizieren und Pilotprojekte starten, um erste Erfahrungen zu sammeln.

um erste Erfahrungen zu sammeln. Auf bewährte Cloud-Plattformen wie AWS setzen – diese bieten vorgefertigte Funktionen für eine schnelle Entwicklung.

– diese bieten vorgefertigte Funktionen für eine schnelle Entwicklung. Mitarbeitende schulen und aktiv in die Projektentwicklung einbinden – sie kennen die Prozesse am besten und können wertvolle Use-Cases aufzeigen.

– sie kennen die Prozesse am besten und können wertvolle Use-Cases aufzeigen. Governance-Strukturen etablieren, um Risiken zu minimieren und Vertrauen zu schaffen.

Wichtig ist dabei: Der Einsatz von KI-Agenten ist kein IT-Projekt, sondern ein strategisches Vorhaben, das alle Unternehmensbereiche betrifft – von der Geschäftsführung bis zur operativen Ebene.

Ausblick: Was hält die Zukunft der KI-Agenten bereit?

KI-Agenten sind keine Science-Fiction mehr. Sie sind reale Werkzeuge, die Unternehmen helfen, schneller, smarter und resilienter zu werden. Die Zukunft gehört jenen, die diese digitalen Kollegen nicht als Bedrohung, sondern als Chance begreifen. In einer Welt, in der Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit entscheidend sind, können KI-Agenten zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Sie übernehmen nicht nur Aufgaben – sie verändern, wie wir arbeiten, entscheiden und innovieren. (aws/mc/hfu)

