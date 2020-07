Christopher Tighe ist neuer Geschäftsführer von Cisco Schweiz

Wallisellen – Christopher Tighe, 47, hat seine Funktion als neuer Geschäftsführer von Cisco Schweiz angetreten. In über 20 Jahren bei Cisco hat er in mehreren Ländern – zuletzt in Deutschland – Führungspositionen ausgefüllt. Nun freut er sich auf seine Tätigkeit in der Schweiz und will die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben.

Christopher Tighe hat bei Cisco zahlreiche technische und vertriebliche Führungspositionen in Deutschland, den Niederlanden und den USA inne gehabt. Zuletzt leitete er das Enterprise-Segment in Süddeutschland. «Darum freue ich mich sehr auf meine Tätigkeit in der Schweiz», sagt er, «die im internationalen Vergleich digital gut entwickelt ist, aber noch viel Potenzial hat.»

Starke Partnerorganisation und smarte IT-Infrastrukturen

«Cisco steht für eine intelligente IT-Infrastruktur in der neuen Normalität» sagt er. «Cisco steht aber auch für eine starke Partnerorganisation.» Gemeinsam mit den Mitarbeitenden und dem Channel will er Cisco als zuverlässigen Partner und Innovator weiter stärken. «Schliesslich hat die Corona-Krise gezeigt, wie zentral die IT heute für stabile Geschäftsmodelle ist.»

Christopher Tighe hat einen Bachelor of Science in Informatik von der Northumbria University, England, und einen Master of Business Administration von Tias NIMBAS in den Niederlanden. In seiner Freizeit spielt er gerne Golf, joggt und verbringt Zeit mit seiner Familie und seinen Haustieren. Er hat zwei Kinder und wird demnächst mit seiner Familie in die Schweiz umziehen. (Cisco Schweiz/mc/ps)

Über Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Technologie-Anbieter, der das Internet seit 1984 zum Laufen bringt. Unsere Mitarbeitenden, Produkte und Partner helfen, die Welt zu vernetzen und die Möglichkeiten der Digitalisierung schon heute zu nutzen. Erfahren Sie mehr unter https://newsroom.cisco.com/ und folgen Sie uns auf Twitter unter @Cisco.

Cisco Schweiz

Aktienkurs bei Google