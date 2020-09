Cisco Schweiz ernennt Christoph Koch zum Chief Technology Officer

Wallisellen – Christoph Koch ist neuer Chief Technology Officer (CTO) von Cisco Schweiz. Auf der neu geschaffenen Position ist er für strategische Technologieentscheidungen für den Schweizer Markt verantwortlich und koordiniert alle Aktivitäten für den erfolgreichen Technologieeinsatz bei Kundenprojekten.

Neue ICT-Strategien im «next normal» verlangen eine koordinierte Vorgehensweise und eine smarte Verknüpfung der Technologien zu einem starken Fundament für Organisationen. Cisco Schweiz hat darum die Position eines Chief Technology Officers geschaffen. Mit Christoph Koch hat das Unternehmen einen Experten ernannt, der sich seit knapp 25 Jahren in diversen Führungspositionen in der Telekommunikationsbranche mit Schwergewicht auf die Cybersicherheit ausgezeichnet hat.

In seiner neuen Rolle ist Christoph Koch für den Technologieeinsatz im Schweizer Markt verantwortlich. Christoph Koch formuliert die technologische Strategie und unterstützt die Cisco Sales Organisation sowie die vielfältige Partnerlandschaft im Erschliessen neuer Marktchancen. Er leitet das Schweizer Cisco-Spezialisten-Team und bringt seine langjährige und internationale Projekterfahrung in strategische Kundenprojekte ein.

«Gerade in unsicheren Zeiten kann Technologie den entscheidenden Unterschied machen», sagt Christoph Koch. «Ich freue mich, mit meinem Spezialisten-Team zukunftsgerichtete, sichere und intelligente Lösungen für Kunden und Partner zu realisieren – die zur Bewältigung digitaler Transformationsvorhaben beitragen und für einen anhaltenden Unternehmenserfolg sorgen.»

Christoph Koch ist seit 2018 bei Cisco Schweiz und hat massgeblich die «Country Digital Acceleration» Initiative mitgestaltet. Zuvor leitete er das Unternehmen Roschi Rohde & Schwarz AG in Bern. Bei der Firma Omnisec AG führte er während mehr als 14 Jahren Teams unter anderem im Bereich Software Engineering und war zuletzt COO des Unternehmens. Der Innerschweizer Christoph Koch hat Elektrotechnik an der ETH Zürich studiert und zudem einen Executive MBA an der Universität Zürich abgeschlossen. (Cisco/mc)

Cisco Schweiz