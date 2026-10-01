Cloud Fax: Retarus erneut «Leader» im IDC MarketScape 2026

München – Retarus wurde im IDC MarketScape 2026: Worldwide Digital Fax Vendor Assessment (Doc #US54136326, September 2026) als „Leader“ eingestuft. Damit bestätigt das Unternehmen seine führende Position bereits zum zweiten Mal in Folge. Retarus bestärkt die unabhängige Marktbewertung von IDC in seiner Strategie, Unternehmen weltweit mit nahtlos integrierbaren Cloud-Fax-Diensten einen sicheren und zuverlässigen Austausch geschäftskritischer Dokumente zu ermöglichen.

„Die erneute Auszeichnung als ‚Leader‘ im IDC MarketScape bestätigt uns in unserem bisherigen Kurs und zeigt zugleich, dass wir für die zukünftige Entwicklung des Marktes gut aufgestellt sind“, kommentiert Martin Hager, Gründer und CEO von Retarus. „Fax entwickelt sich immer mehr zu einem sicheren, strukturierten Datenkanal, der fest in geschäftskritische Prozesse integriert ist und höchste Zuverlässigkeit erfordert. Retarus begleitet Kunden bei diesem Wandel mit zuverlässigen und ausfallsicheren Lösungen und schafft damit die Grundlage für eine vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit.“

Fax ist nach wie vor ein zentraler Kanal für den zuverlässigen Austausch geschäfts- und zeitkritischer Dokumente in Unternehmen und im öffentlichen Sektor. Regulatorische Vorgaben, steigende Dokumentenmengen und der wachsende Bedarf an nahtloser Integration führen dazu, dass immer mehr Unternehmen von On-Prem auf moderne, cloudbasierte Fax-Infrastrukturen umstellen. Retarus Cloud Fax verbindet umfassende Interoperabilitäts- und Compliance-Funktionen mit einer kontinuierlich weiterentwickelten Plattform und ist damit auf die sich wandelnden Anforderungen grosser Unternehmen ausgerichtet.

Eine Plattform für langfristige Kundenzufriedenheit

Aus Sicht von Retarus spiegelt die Einstufung als „Leader“ im IDC MarketScape auch das direkte Feedback der Kunden wider. Der Support von Retarus erreicht einen Net Promoter Score von 62 und liegt damit deutlich über der Marke von 50 Punkten, die allgemein als ausgezeichnet gilt. Dabei bewerteten mehr als 70 Prozent der Befragten ihre Bereitschaft, den Retarus-Support weiterzuempfehlen, mit 9 oder 10 von 10 Punkten.

„Unternehmen brauchen mehr als eine Fax-Lösung, die einfach nur funktioniert. Sie brauchen einen verlässlichen Partner, der ihnen zur Seite steht, wenn es darauf ankommt“, sagt Martin Hager. „Unser Professional-Services-Team unterstützt Kunden während des gesamten Migrationsprozesses. Dadurch gewährleisten wir einen reibungslosen Übergang ohne unnötige Unterbrechungen oder Umstellungsrisiken. Unternehmen, die intern nicht mehr über spezialisiertes Fax- oder Migrations-Know-how verfügen, profitieren dabei besonders. Auch nach der Migration stehen wir unseren Kunden im laufenden Betrieb zur Seite. So entstehen langfristige Beziehungen, die auf zuverlässigem Service, Vertrauen und einem klaren Fokus auf den Erfolg unserer Kunden basieren.“

Entwickelt für moderne IT-Umgebungen

Offene APIs und vorkonfigurierte Integrationen binden Retarus Cloud Fax nahtlos an führende Unternehmensanwendungen und -plattformen wie SAP, Epic, Salesforce und Microsoft 365 an. So lassen sich faxbasierte Prozesse modernisieren, ohne etablierte Anwendungen und Arbeitsabläufe zu beeinträchtigen. Die Verlagerung in die Cloud ermöglicht zugleich effizientere Prozesse und kann die Kosten für den geschäftskritischen Dokumentenaustausch deutlich reduzieren. Das zeigt auch die Praxis: Ein US-amerikanischer Klinikverbund erzielte nach der Einführung von Retarus Cloud Fax Einsparungen von mehr als vier Millionen US-Dollar und senkte gleichzeitig die Fehlerquote um 30 Prozentpunkte.

Für den Einsatz in stark regulierten Branchen erfüllt Retarus Cloud Fax hohe Sicherheits- und Compliance-Anforderungen und verfügt unter anderem über Zertifizierungen nach ISO 27001, SOC 1, SOC 2 und HITRUST. Gleichzeitig wird die Plattform kontinuierlich weiterentwickelt – etwa durch neue Dashboards und Observability-Funktionen sowie zuletzt durch den Cloud Fax Connector für SAP-Lösungen, der über den SAP-Store verfügbar ist. (Retarus/mc/ps)