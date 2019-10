CREALOGIX schliesst Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich ab

Zürich – Die Wandelanleihe der Crealogix Holding AG konnte unter Federführung der Helvetische Bank AG erfolgreich platziert werden. Der Coupon wurde bei 1.5% und der Wandelpreis bei CHF 125.00 festgelegt. Ein Wandelpreis von CHF 125.00 entspricht einer Prämie von 32.6% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Namenaktie vom 17. September 2019 bis 11. Oktober 2019 von CHF 94.3022.

Die innovative Ausgestaltung der Bedingungen der Wandelanleihe hat die Interessen der Investoren und von CREALOGIX ideal verbunden. Entsprechend haben die Aktionäre ihre Vorwegzeichnungsrechte rege genutzt. Der zur freien Zeichnung aufliegende Teil wurde überzeichnet. Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange und die Liberierung der Wandelanleihe erfolgen am 6. November 2019. (CREALOGIX)