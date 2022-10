Credit Suisse ernennt neuen Leiter IT Schweiz

Zürich – Bei der Credit Suisse übernimmt Jesper Andersen per Anfang 2023 die Leitung des Bereichs IT Schweiz. Er wird damit auch Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz) und des «Chief Information Officer Management Committee», wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte. Andersen löst in der Funktion Kirsten Renner ab, die die Bank verlässt.

Andersen ist derzeit Informatikchef (CIO) und Geschäftsleitungsmitglied beim dänischen Finanzinstitut Nykredit. Zuvor sei der Absolvent der Technischen Universität Dänemark in verschiedenen CIO-Rollen bei der Nordea sowie bei Goldman Sachs tätig gewesen. Als Leiter IT Schweiz wird Andersen an die globale Chief Information Officer Laura Barrowman sowie an Credit Suisse Schweiz-Chef André Helfenstein rapportieren. (awp/mc/ps)