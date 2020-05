Daniel Bachofner neuer Country Manager Switzerland bei NetApp

Zürich – NetApp hat Daniel Bachofner auf den 1. Mai 2020, den Beginn des neuen Geschäftsjahres 2021, zum Country Manager Switzerland ernannt. Bachofner tritt somit die Nachfolge von Remo Rossi an, der nach insgesamt zwanzig Jahren und verschiedenen Führungspositionen bei NetApp Schweiz zum 30. April in den Ruhestand getreten ist.

Bachofner stiess 2002 als Key Account Manager zum Unternehmen und stieg anschliessend bis zum Director (Geschäftsführer) auf. Zuvor war er unter anderem bei Compaq und Alcatel tätig gewesen. 2013 verliess Bachofner NetApp, kehrte aber nach rund fünf Jahren und verschiedenen externen Stationen wieder zum Unternehmen zurück. Als Director Sales Enterprise verantwortete er in den letzten zwei Jahren das Grosskundengeschäft von NetApp in der Schweiz; in dieser Funktion trug er massgeblich zum lokalen Wachstum bei.

Daniel Bachofner ist 49 Jahre alt und hält ein Advanced Degree in Economics der IFKS School of Commerce in Bern.