Dario Casari zum Senior Vice President Mobile Division bei Samsung Schweiz und Österreich ernannt

Zürich – Dario Casari wird Senior Vice President des Mobile Business von Samsung Schweiz und Österreich. Casari ist seit zwei Jahrzehnten fester Bestandteil der Schweizer Niederlassung des südkoreanischen Tech-Giganten und hat in dieser Zeit massgeblich die positive Entwicklung des Unternehmens mitgeprägt.

Nach ersten beruflichen Erfahrungen in den Bereichen Marketing und Distribution bei internationalen Unternehmen stiess der 53-Jährige 2007 zu Samsung Schweiz, wo er zunächst als Head of CE & IT Business und Sales Director tätig war. Seit dem Zusammenschluss der Niederlassungen Samsung Schweiz und Samsung Österreich im Jahr 2018 verantwortete er das Mobile Business (MX) als Vice President. Zusätzlich amtet er seit 2019 als Country Manager von Samsung Schweiz.

Casari verfügt über einen Executive MBA der Universität Zürich. Er lebt mit seiner Familie in Meilen und ist leidenschaftlicher Radfahrer. (pd/mc/pg)