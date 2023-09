Die LLB-Gruppe setzt in der Fondsadministration auf XENTIS von Profidata

Zürich – Mit der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) baut ein weiteres traditionsreiches Finanzinstitut im Fondsgeschäft auf die Software- und Software as a Service-Lösungen der in Zürich beheimateten Profidata.

Die LLB ist in den letzten Jahren nicht nur am heimischen Standort Vaduz, sondern durch strategische Firmenzukäufe auch in Österreich und der Schweiz stark gewachsen. Um im Bereich Fondsmanagement und -administration auch in Zukunft den komplexen Anforderungen des Marktes und der Aufsichtsbehörden zu entsprechen und den Kundenbedürfnissen adäquat Rechnung zu tragen, hat sich die LLB im Frühling 2021 entschieden, das bereits seit 2016 erfolgreich bei der LLB Swiss Investment AG im Einsatz befindliche, integrierte, Investment Management System XENTIS der Schweizer Firma Profidata gruppenweit als neue technische Plattform für das Fondsgeschäft einzuführen. In einem ersten Schritt erfolgte die Einführung in Österreich.

Group CDO Dr. Patrick Fürer streicht die Vorteile der länderübergreifenden Nutzung der Plattform für das neue Fonds Powerhouse der LLB heraus: „Aufgrund der Vereinheitlichung von Prozessen, der Nutzung einer länderübergreifend einheitlichen Infrastruktur und der Auslagerung des Hostings und des Betriebs an Profidata resultieren für die LLB-Gruppe nicht nur Effizienzgewinne, sondern auch signifikant geringere Kosten für Hardware, Schnittstellen und Datenmanagement. Ferner beschert uns das bei der LLB Swiss Investment aufgrund der langjährigen Partnerschaft mit Profidata bereits vorhandene XENTIS-Know-how einen geringen Ausbildungsaufwand auf Gruppenebene.”

Auf die Wahl zugunsten von Profidata angesprochen, ergänzt Mag. iur. Natalie Flatz, verantwortlich für das International Wealth Management der LLB-Gruppe und Aufsichtsratsvorsitzende der LLB Österreich: „Mit Profidata finden wir einen verlässlichen Anbieter, der uns mit seiner Spezialsoftware XENTIS technisch in die Lage versetzt, in den kommenden Jahren unsere Position als führende Vermögensverwaltungsbank, als einzigartiges Fonds Powerhouse sowie als verlässliche Partnerin im institutionellen Geschäft weiter auszubauen.”

Roger Wildi, CEO der Profidata AG, zeigt sich erfreut, mit der erfolgreichen Implementierung von XENTIS bei der LLB die Stellung von Profidata als führendem Anbieter von Software und SaaS-Lösungen für das Kapitalanlage-, Verwahrstellen- und Depotbankgeschäft im deutschsprachigen Raum weiter gefestigt zu haben: „Mit XENTIS, ob on premise oder in der Cloud, bieten wir mittlerweile mehr als 40 Kunden die Möglichkeit, Vermögen von mehr als 1,5 Billionen Euro zu verwalten, mehr als 6‘000 Fonds zu bewerten und über 30‘000 Mandate zu bewirtschaften. Dies erfüllt uns nicht nur mit Stolz, sondern geht auch mit unserem klaren Bekenntnis einher, genau in diesem Bereich weiter investieren zu wollen. Dies mit der klaren Zielsetzung, unseren Kundinnen und Kunden auch künftig nicht nur eine Vereinfachung, sondern auch eine hoch effiziente, sichere wie benutzerfreundliche Automatisierung des gesamten Investment-Management-Prozesses zu ermöglichen.” (Profidata/mc)