DigiSanté: Indema erhält Zuschlag vom BAG

Zürich – Die Indema AG hat gemeinsam mit mehreren renommierten Unternehmen den Zuschlag für einen Rahmenvertrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zur Unterstützung im nationalen Programm DigiSanté erhalten. Für das Los 1 «Business Analyse, Requirements Engineering und Expertise im Gesundheitswesen» wurden insgesamt 17 Angebote eingereicht.

Für Indema ist dies die Möglichkeit eines ersten direkten Auftrags einer Bundesbehörde – und das nur sieben Jahre nach der Gründung. Ausschlaggebend für den Entscheid waren die nachgewiesene Erfahrung und die starke Vernetzung in der Gesundheitsbranche.

Zuschläge für das Los 1 erhielten zudem die adesso Schweiz AG, APEXA GmbH, CSP AG sowie die Deloitte Consulting AG. Laut BAG überzeugten alle Zuschlagsempfänger bei den geforderten Referenzprojekten und den Erfahrungen. Sie erhielten damit die höchste Punktzahl.

Mit dem Programm DigiSanté fördert das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) im Auftrag des Bundesrats die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Die Programmleitung wurde an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und das Bundesamt für Statistik (BFS) übertragen. Die Umsetzungsphase läuft voraussichtlich bis Ende 2034.

Der Rahmenvertrag zu Los 1 hat ein maximales Volumen von 400’000 Stunden.

„Der Zuschlag ist ein grosser Vertrauensbeweis. Wir freuen uns, nun auch auf Bundesebene einen Beitrag zur nationalen digitalen Transformation im Gesundheitswesen leisten zu können“, sagen die beiden verantwortlichen Partner Anna Winter (Health) und Andreas Leonhard (Public) von der Indema AG. (Indema/mc/ps)

Über Indema

Die Indema AG unterstützt Spitäler und Verwaltungen bei der Digitalisierung. Das IT-Beratungshaus ist ein spezialisierter Dienstleister für die Führung und Begleitung digitaler Transformationsprojekte und die Einführung von Standardsoftwarelösungen wie KIS, ERP und DMS/ECM in öffentlichen Verwaltungen und Gesundheitsinstitutionen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet, beschäftigt aktuell über 30 BeraterInnen und arbeitet für Behörden, Verbände und Organisationen aus dem Gesundheitswesen in der Schweiz und in Deutschland.

Weitere Informationen zum Zuschlag:

https://www.simap.ch/de/project-detail/e04cf2bb-753f-487e-b6fe-73e72dd1f7f2#zuschlag