Digital Conference Ostschweiz 2026: «Cybersecurity trifft KI – Risiko oder Chance?»

St. Gallen – Am 8. September 2026 trifft sich die digitale Schweiz erneut in St.Gallen. Die Digital Conference Ostschweiz 2026 bringt im Einstein Congress Experten, Unternehmer, Entscheidungsträger und ICT-Fachkräfte zusammen. Tickets für die Konferenz sind ab sofort erhältlich.

Unter dem Motto «Cybersecurity trifft KI – Risiko oder Chance?» widmet sich die Veranstaltung einem der aktuell wichtigsten Themen für Unternehmen und Institutionen. Künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten, stellt Organisationen aber gleichzeitig vor neue Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Datenschutz und Resilienz.

Hochkarätige Referenten

Zu den ersten bestätigten Keynote-Speakern zählt der Philosoph und Publizist Richard David Precht. Er gehört zu den bekanntesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum und beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf Gesellschaft, Arbeit und Demokratie.

Ebenfalls auf der Bühne stehen die Security-Awareness-Expertin Jill Wick, die Informatikerin und Kryptografie-Forscherin Anna-Lena Horlemann sowie die ehemalige SRF-Auslandkorrespondentin Henriette Engbersen. Durch den Anlass führt die Journalistin und Moderatorin Bigna Silberschmidt.

Praxisnahe Einblicke und Networking

Neben den Keynotes bietet die Digital Conference Ostschweiz vier Breakout-Sessions mit Fokus auf aktuelle Herausforderungen und konkrete Anwendungsfälle. Themen sind unter anderem Cybersecurity als Business-Enabler, KI und Compliance, datenbasierte Geschäftsmodelle sowie Sicherheitsrisiken rund um KI-Systeme.

Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte, Verwaltungsvertreter, ICT-Spezialisten sowie alle, die sich mit den Auswirkungen der digitalen Transformation auseinandersetzen. Erwartet werden rund 300 Teilnehmer aus Wirtschaft, Forschung, Technologie und Verwaltung.

Frühzeitige Anmeldung empfohlen

Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Interessierte können ihre Tickets ab sofort über das Ticketportal beziehen: www.digitalconference.ch/#tickets.

Weitere Informationen zum Programm, zu den Referenten und zur Veranstaltung finden sich auf der offiziellen Website: Digital Conference Ostschweiz Die Digital Conference Ostschweiz wird von LEADER, <IT>rockt! und east#digital organisiert und hat sich in den vergangenen Jahren als wichtige Plattform für digitale Zukunftsthemen in der Ostschweiz etabliert. (DCO/mc/hfu)