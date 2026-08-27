Digital Realty startet Bau eines neuen, hochmodernen Rechenzentrums in der Schweiz

Zürich – Digital Realty (NYSE: DLR), ein weltweiter Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, gab gestern den Beginn der Bauarbeiten für ein neues, hochmodernes Rechenzentrum in Glattbrugg bekannt. Die Anlage – ZUR4 – wird eine IT-Kapazität von 15 Megawatt (MW) auf einer Fläche von rund 6’300 m2 bereitstellen und so die wachsende Nachfrage nach digitaler Infrastruktur in einem der bedeutendsten Daten- und Finanz-Hubs Europas bedienen.

ZUR4 soll den bereits heute bestvernetzten Rechenzentrums-Campus der Schweiz erweitern, bestehend aus ZUR1, ZUR2 und ZUR3. Das gesamte europäische Portfolio von Digital Realty, einschliesslich der Rechenzentren in der Schweiz, wird mit 100 % erneuerbarer Energie versorgt. ZUR2 wurde zudem als erstes Rechenzentrum weltweit mit der PLATINUM Plus-Zertifizierung der Swiss Datacenter Efficiency Association (SDEA) ausgezeichnet, was einen bedeutenden Meilenstein für nachhaltige Infrastruktur und den Betrieb von Rechenzentren in der Schweiz darstellt.

Das neue Rechenzentrum ist darauf ausgelegt, High-Density-Deployments und KI-Workloads zu unterstützen. Dank modernster Kühlsysteme und einer energieeffizienten Architektur soll es die wachsenden Anforderungen von Unternehmen erfüllen, die Innovationen in KI und Machine Learning vorantreiben.

Der Campus soll zudem direkte Cloud-Anbindung mit hervorragenden Connectivity-Optionen bieten und dient als Tor zur globalen Rechenzentrumsplattform von Digital Realty, PlatformDIGITAL® mit mehr als 300 Rechenzentren weltweit.

Mit ZUR4 baut Digital Realty zudem seine lokal betriebene, hochsichere Rechenzentrumskapazität in der Schweiz weiter aus und unterstützt damit Kundinnen und Kunden, die im Rahmen ihrer eigenen digitalen Infrastrukturstrategien Anforderungen an Datenstandort, Resilienz und Konnektivität haben.

«Unsere kontinuierlichen Investitionen in Zürich und in ganz Europa – mit dem laufenden Bau von FRA20 in Frankfurt und VIE13 in Wien – spiegeln sowohl die strategische Bedeutung der Region als auch die wachsende Nachfrage nach KI-optimierter, datensouveräner und nachhaltiger digitaler Infrastruktur wider», sagt Yves Zischek, Managing Director von Digital Realty in der Schweiz und Österreich. «Mit ZUR4 und dem kontinuierlichen Ausbau unseres Campus in Glattbrugg entsteht ein zukunftssicheres Ökosystem, das vor Ort über 200 Kunden und weltweit mehr als 6’000 Unternehmen vernetzt.»

«Der Ausbau von ZUR4 zeigt eindrücklich, wie sehr digitale Infrastruktur zum Rückgrat des Wirtschaftsstandorts Kanton Zürich geworden ist. Investitionen wie diese sichern nicht nur Arbeitsplätze und Innovationskraft, sondern stärken auch unsere digitale Selbstbestimmung als Standort», sagt Barbara Franzen, Kantonsrätin FDP, Kanton Zürich.

«Sichere und lokal verankerte Dateninfrastruktur ist entscheidend für die digitale Zukunft unseres Landes. Mit ZUR4 leistet Digital Realty einen wichtigen Beitrag zur digitalen Souveränität der Schweiz, die matchentscheidend ist, sowie zur Innovationskraft des Kantons Zürich», sagt Nik Gugger, Nationalrat EVP und Präsident der Swiss Cyber Security Days.

Die Fertigstellung von ZUR4 ist für 2028 geplant. (Digital Realty/mc/ps)

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