Digital Republic auf Anhieb aufs Podest im Bilanz Telekom-Rating – und zwar gleich zwei Mal

Zürich – Digital Republic taucht zum ersten Mal im grössten Schweizer Telekom-Rating auf und übernimmt gleich den zweiten Platz in der Privatkundenwertung. In den Kategorien Qualität und Preis erhält Digital Republic gar die beste Bewertung. Nebenbei erobert Digital Republic auch unter den Schweizer Internetanbietern mit dem dritten Platz das Podest. Dies bestätigt, dass mobiles Internet – auch dank 5G – eine spannende Alternative zu Breitbandinternet mit Glasfaser zuhause oder im Büro darstellt.

Das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz hat bereits zum 23. Mal das landesweite Telekom-Rating durchgeführt. Der Fokus liegt dabei auf den Kriterien Qualität, Innovation, Preis, Flexibilität und Support. Digital Republic hat dieses Jahr den Sprung ins Rating geschafft und übernimmt aus dem Stand den zweiten Platz bei Mobilfunk und den dritten Platz bei Internet für Privatkunden.

Frei, fair und fortschrittlich zur Silbermedaille

Die beiden Co-Founder Ali Soy und Marco Arnold starteten Digital Republic vor rund vier Jahren mit dem hehren Ziel freie, faire und fortschrittliche Mobilfunk-Angebote in der Schweiz anzubieten. Damit haben sie die Branche vor sich hergetrieben und sind nun mit der Silbermedaille in der Kategorie Mobiltelefonie von den Privatkunden ausgezeichnet worden.

Ali Soy, Co-Founder von Digital Republic, dazu: «Auf Anhieb auf den zweiten Platz im grössten TelekomRating der Schweiz! Das ist eine grosse Ehre für uns. Die Top-Bewertungen bei Qualität und Preis bestätigen, dass es möglich ist, ein qualitativ hochstehendes Mobilfunkangebot zu fairen Konditionen anzubieten.» Auch in den Kategorien Innovation, Flexibilität und Support schneidet Digital Republic sehr gut ab.

Dritter Platz bei den Internetanbietern: Mobilfunk geht auch zuhause

Digital Republic räumt einen weiteren Preis beim Bilanz Telekom-Rating ab. Und zwar beim Internet für Privatkunden. Das Besondere daran, wie die Bilanz schreibt: Digital Republic setzt ganz auf Mobilfunk, auch das Breitbandangebot wird über das Handynetzt bereitgestellt. Zum ersten Mal hält damit ein reiner Mobilfunk-Anbieter Einzug ins Ranking der Internet-Anbieter und landet dabei gleich auf dem Podest.

Marco Arnold, Co-Founder von Digital Republic: ««Wir sehen schon seit längerem ein starkes Wachstum bei Mobilfunk für zuhause und im Büro. Dass wir nun mit unserem reinen Mobilfunk-Angebot den dritten Platz unter allen Internet-Anbietern erreichen, zeigt, dass dieser Trend sich etabliert.» Der neue 5GStandard wird diesen Trend noch zunehmend verstärken.

Die mobilen Internetanschlüsse werden für ein ganzes Spektrum an Anwendungen eingesetzt. Vom

Sensor im Garten, über Tablets im Aussendienst hin zu Highspeed Internet zuhause als Alternative zur Glasfaser. Da sich der Einsatz zuhause und im Büro nicht vom Mobilfunk-Angebot unterscheidet, funktioniert alles genau gleich: SIM-Karte bestellen, in den Sensor oder Router einsetzen, Geschwindigkeit selbständig erhöhen oder drosseln und jederzeit selbständig pausieren und wieder aktivieren. Ohne Aktivierungsgebühren, Mindestvertragslaufzeiten oder versteckte Kosten.

Entsprechend erhält Digital Republic auch die Top-Bewertung in den Kategorien Preis und Flexibilität.

Zum Bilanz Telekom-Rating geht es hier. (Digital Republic/mc/ps)