digitalswitzerland lädt zum Wissensaustausch in Davos

Davos – In der Woche des Annual Meeting des World Economic Forum (WEF) in Davos schafft digitalswitzerland mit dem digitalswitzerland Village in Davos vom 16. bis zum 18. Januar 2024 einen Knotenpunkt der Innovation. Das dreitägige Programm befasst sich mit kritischen Themen wie Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und Digitale Infrastruktur sowie Bildung.

Das digitalswitzerland Village in Davos bietet interessante Präsentationen, interaktive Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und zahlreiche Möglichkeiten zum Networking. Es soll zu einer Drehscheibe werden, an der Ideen zusammenkommen, Partnerschaften entstehen und Strategien entwickelt werden, um die Herausforderungen und Chancen unserer zunehmend digitalen Welt anzugehen.

Zu den ausgewählten Gästen gehören etwa Catrin Hinkel (CEO, Microsoft Schweiz) und Behshad Behzadi (Vice President Engineering, Google), Eugenio Simoni (CEO, Nestlé Suisse) und Helmut Ruhl (CEO, AMAG Group), die zusammen mit weiteren renommierten Persönlichkeiten aus der Wirtschaft über Herausforderungen im Bereich Sustainability sprechen werden.

Der zweite Tag steht im Zeichen der Cybersicherheit und digitaler Infrastrukturen. Auf dem Podium stehen unter anderem Bundesrat Beat Jans, Divisionär Simon Müller, Chef Kommando Cyber der Schweizer Armee und Esther Dweck, Ministerin für Innovation des Staats Brasilien. Diskussionsthemen beinhalten die Rolle der digitalen Identität als Eckpfeiler für die digitale öffentliche Infrastruktur eines Landes und künftiges Wirtschaftswachstum, die Rolle der Integrität von Informationen für künstliche Intelligenz, und die Navigation in der heutigen geopolitischen Landschaft durch die Brille der digitalen Souveränität und Selbstbestimmung.

Zu den Speakern aus dem akademischen Bereich zählen unter anderem Dr. Martin Vetterli, Präsident der EPFL, Prof. Dr. Joël Mesot, Präsident der ETH Zürich, und Dr. Ines Hartmann, Co-Director Competence Centre for Diversity and Inclusion an der Universität St. Gallen (HSG). Sie werden verschiedene Aspekte zu den Themen Bildung, Beruf und Diversität näher beleuchten.

Stefan Metzger, CEO von digitalswitzerland, unterstreicht die Bedeutung des Engagements: «Das digitalswitzerland Village in Davos bringt Experten, Meinungsmacher und Entscheiderinnen zusammen und fördert den offenen und konstruktiven Dialog. Unser Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, um Lösungen zu finden und Synergien herzustellen, die die Position der Schweiz als führende digitale Nation vorantreiben.»

Das vollständige Programm finden Interessierte auf digitalswitzerland.com/davos. (digitalswitzerland/mc/ps)