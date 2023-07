DynamicElement AG erhält LBMA-Zertifizierung für ihr Echtheitsprüfverfahren von Goldbarren

Kreuzlingen – Die DynamicElement AG, ein Technologieunternehmen mit Sitz im Thurgau, hat die Zertifizierung der renommierten London Bullion Market Association (LBMA) für ihr Verfahren zur Echtheitsprüfung von Goldbarren erhalten. Dieses weltweit anerkannte Zertifikat bestätigt, dass die Produktidentifikationstechnologie der DynamicElement AG den strengen Standards der LBMA im Rahmen der Gold Bar Integrity Initiative (GBI) entspricht.

Gold ist eines der wichtigsten und wertstabilsten Edelmetalle und wird in der Industrie als Rohstoff, zur Schmuckherstellung und als krisensichere Geldanlage verwendet. Um den weltweiten Goldhandel vor Fälschungen zu schützen, aber auch um sicherzustellen, dass nur Gold aus vertrauenswürdigen Quellen auf den Markt gelangt, hat die London Bullion Market Association (LBMA) die Gold Bar Integrity Intiative (GBI) ins Leben gerufen, welche die Wertschöpfungskette und Sicherheitskriterien umfasst, welche die Grundlage für einen Goldbarren-Integritätsnachweis liefern. aXedras ist ein Anbieter für die umfassende GBI Wertschöpfungskette und Dynamic Element für die Security Features. Die DynamicElement AG ist mit dem Provider der GBI Lösung, der aXedras AG, im Gespräch für eine mögliche Integration ihrer Technologie.

Mit Hilfe dieser Sicherheitskriterien wird die Wiedererkennung jedes einzelnen Goldbarrens ermöglicht. Ziel ist, die globalen Lieferketten im Goldmarkt transparent und die einzelnen Stationen eindeutig nachvollziehbar zu machen. Dazu wird von der DynamicElement AG eine neuartige, nicht-invasive und unsichtbare Bildgebungslösung zur eindeutigen Produktregistrierung bereitgestellt.

Der Authentifizierungsprozess funktioniert wie folgt: Mit einer Makrokamera wird ein Bereich der Oberfläche des Goldbarrens erfasst und ein unverwechselbarer «Fingerabdruck» erzeugt. Die Technologie ist in der Lage, selbst kleinste Abweichungen in der Materialstruktur zu erkennen und eindeutig zu identifizieren. Der Fingerabdruck ermöglicht die fälschungssichere Zuordnung eines digitalen Zwillings zu jedem einzelnen Goldbarren, da eine einzigartige Verbindung zwischen dem physischen und dem digitalen Objekt besteht. Dieser Fingerabdruck begleitet den Goldbarren in jeder Phase seines Lebenszyklus.

Friedrich Kisters, CEO der DynamicElement AG, erzählt: „Anlässlich des aXedras Bullion Integrity Forum konnten wir unsere neuartige Technologie dem Edelmetallmarkt präsentieren und freuen uns über die durchweg positive Resonanz der Branchenvertreter. In den letzten Monaten hat sich ein Expertengremium der London Bullion Market Association sehr intensiv mit unserer Lösung auseinandergesetzt und die sorgfältige Prüfung mit der begehrten Anerkennung als LBMA-Sicherheitsmerkmal abgeschlossen. Diese gilt in der Branche als ´Goldstandard´ und wird dazu beitragen, die digitale Wertschöpfung im internationalen Goldbarren-Markt zu verbessern. Ziel ist, die Transparenz und das Vertrauen in diesen 4000 Jahre alten Markt weiter zu fördern und neuen Ansprüchen gerecht zu werden.“ (DynamicElement/mc)

DynamicElement