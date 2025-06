Dynamische Preisstrategien im E-Commerce: Preisgestaltung und automatisiertes Repricing

Schönefeld – Der Onlinehandel – mitunter verändern sich Preise hier im Stundentakt. Wer statisch kalkuliert, verschenkt unter Umständen Umsätze, die dem günstigeren Anbieter zugutekommen. Preismonitoring ist zwar der Schlüssel zur konkurrenzfähigen Preisgestaltung, doch ohne Echtzeitdaten sind händische Bemühungen wenig effizient und nervenzehrend.

Woher diese teils drastischen Preisänderungen rühren und welche Lösung ein deutsches Unternehmen aus Schönefeld dem entgegensetzt, wird hier aufgezeigt.

Herausforderung und Grundlagen der Preisgestaltung

Die Preisgestaltung im Handel ist ein dynamischer und fortwährender Prozess. Er zeichnet sich – gerade im Onlinehandel – durch kurze Zeitintervalle aus. Die schnellen Preisveränderungen werden dabei mitunter durch das Kaufverhalten der Kunden beeinflusst. Über Vergleichsportale können diese Angebote gegenüberstellen oder auf den grossen Marktplätzen selbst vergleichen. Gekauft wird, was den attraktivsten Preis hat.

Daneben beeinflussen die Preise aller Anbieter sich gegenseitig. Während Händler X eine Kampagne mit einer Rabattaktion startet, weiss Händler Y vielleicht gar nicht, dass ersterer ihn damit um 15 Prozent unterbieten wird. Händler Ys Umsatz geht für die Zeit der Konkurrenz-Kampagne zurück. Selbstverständlich fällt das auf, doch der Grund bleibt wahrscheinlich unentdeckt – und genau hier besteht ein ganz fundamentales Problem.

Grundlagen: Das berücksichtigt die Preisgestaltung (idealerweise)

Das oben beschriebene Szenario findet täglich in vielen Branchen statt, doch die herkömmliche Gestaltung von Verkaufspreisen berücksichtigt diese Dynamiken nur bedingt. Die unmittelbare Basis eines Verkaufspreises besteht aus folgenden vier Faktoren:

Herstellung und/oder Beschaffung

Overhead-Kosten (zum Beispiel Lieferung d. Ware)

Gewinnmarge

Wettbewerbsumfeld/Konkurrenzpreis

Dynamik im Blick: Mehr Fokus auf das Wettbewerbsumfeld legen

Nun könnte man sagen, dass bei den oben aufgeführten Kostenfaktoren ja das Wettbewerbsumfeld sehr wohl berücksichtigt wird. Und tatsächlich ist das Best Practice. Was jedoch oft untergeht, ist, dass dieses Umfeld selbst Änderungen an den eigenen Preisen vornimmt. Je nach Plattform, Marktplatz oder Shop-Konzept ist die Frequenz dieser Änderungen so hoch, dass selbst ein wachsames Auge müde dabei wird, dies im Blick zu behalten.

Eine unbequeme Wahrheit und ein Lösungsansatz

Preismonitoring ist der beste Weg, zu wissen, wie die Konkurrenz ihre Preise gestaltet. Dieser Prozess beschreibt die systematische Beobachtung und anschliessende Analyse von Produktpreisen relevanter Mitbewerber. Listenpreise wie auch Aktionen, Rabatte, MAP und UVP müssen hierbei berücksichtigt werden. Bei der Recherche handelt es sich also um eine zeitaufwendige Fleißaufgabe, die viele Händler in Kauf nehmen, um schnell reagieren zu können. Der Haken: Die manuelle Überprüfung ist nicht effizient und die Reaktionszeiten sind lang.

Case Study: Der Lösungsansatz von tradebys.com

Durch automatisiertes Repricing schafft tradebys.com eine Möglichkeit, Verkaufspreise automatisiert an das Wettbewerbsumfeld anzupassen . Das deutsche Unternehmen fokussiert sich auf die Entwicklung einer API, die unkompliziert in die bestehende IT-Infrastruktur eines Onlineshops implementiert werden kann und intuitiv bedienbar ist.

Die Vorteile:

Kosten-Nutzen-Faktor

Während die händische Überprüfung personelle und finanzielle Ressourcen bindet, staffelt sich das Tarifmodell anhand der Shopgrösse und unterbietet dabei die Kosten der Recherche deutlich.

Echtzeit-Wettbewerbsfähigkeit

Die unmittelbare Reaktion auf Preisanpassungen reduziert den Aufwand der händischen Überprüfung auf einen Bruchteil der Zeit. Das verhindert das Abwandern von Kunden.

Optimierte Margen

Die Preisanpassungen geschehen schnell, doch auch unter der Bedingung eines lohnenden Gewinns. Fehlkalkulationen werden vermieden.

Markttransparenz

Trends und saisonale Schwankungen können in ihrem Ausmass besser abgeschätzt werden. Die Anpassung der Preise geschieht automatisiert.

Rechtssicherheit

Verstösse gegen die MAP können von Beginn an vermieden werden. So entgehen Verantwortliche einer Sanktionierung durch den Hersteller.

Individualisierbarkeit

Die Bedingungen der Preisgestaltungen können zuvor festgelegt werden. Folglich läuft die automatisierte Anpassung innerhalb dieser Rahmenbedingungen ab.