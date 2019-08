ESET: Android-Spyware trickst Google Plays Sicherheitssystem aus

Jena – Google hat in den vergangenen Jahren zweifellos viel für die Sicherheit seines Stores und gegen manipulierte Apps getan. Der Google Play Store gilt als sicherste Quelle für den Download von Android-Apps. Für Anwender wird es brandgefährlich, wenn selbst dort infizierte Software angeboten wird – wie im Fall der angeblichen Radio-Streaming-Apps «Balouchi Music» geschehen. ESET Forscher haben die ersten bekannten Fälle von Spyware auf der Grundlage des Open-Source-Spionage-Tools AhMyth entdeckt. Diese spezielle Spyware tarnt sich als Internet-Radio-App für Freunde der spezifischen Balochi-Musik. Ihre Spionagefunktionen können leicht mit jeder anderen App verbunden werden.

Google hat nach einem Hinweis von ESET die betreffenden Apps sofort entfernt. Der Vorfall zeigt zweierlei: Zum einen kann selbst Googles Sicherheitsprüfungsprozess keinen hundertprozentige Sicherheit garantieren. Zum anderen ist jeder Anwender daher gut beraten, eine professionelle Securitylösung auf seinen Android-Smartphones und und -Tablets zu installieren.

App Radio Balouch trickst erstmals Google aus

Die Malware-Funktionalität der Radio Balouch-App basiert auf dem seit Ende 2017 öffentlich verfügbaren Remote Access Tool AhMyth. Seitdem entdeckten ESET Forscher verschiedene, darauf aufbauende Malware-Apps. Radio Balouch ist allerdings die erste ihrer Art, die es tatsächlich in den Google Play Store schaffte.

ESETs Mobile Security-Lösung für Android-Geräte schützt seine User bereits seit Januar 2017 vor AhMyth und Varianten davon. ESET erkennt die Malware als Android/Spy.Agent.AOX.

Funktionen der Radio Balouch-App

Die Spyware-App läuft unter Android 4.2 und höheren Versionen. Sie ermöglicht Cyberkriminellen das Stehlen von Kontaktdaten und Dateien vom Smartphone sowie das Senden von SMS-Kurznachrichten vom kompromittierten Gerät. Theoretisch kann die App auch die gespeicherten SMS einsehen. Allerdings funktioniert das nur für die Standard-SMS-App, da Google die Android-Geräte-Rechte in der Vergangenheit angepasst hat.

Google reagiert umgehend auf ESET Hinweis

Im Google Play Store entdeckte ESET gleich zwei unterschiedliche Radio Balouch-Apps. Beide wurden jeweils mehr als hundert Mal installiert. Die zuerst erschienene App meldete der Sicherheitsspezialist dem Google Security-Team am 2. Juli 2019. Innerhalb von 24 Stunden entfernten sie die bösartige Anwendung. Die Angreifer haben die App kurze Zeit drauf wieder in Google Play geschleust. «Wir haben auch die zweite App mit dieser Malware entdeckt und gemeldet, die dann schnell entfernt wurde. Die Tatsache, dass es die Entwickler zwei Mal geschafft haben, diese offensichtliche Malware wieder in Google Play zu bringen, ist beunruhigend», sagt Lukáš Štefanko, Malware Researcher bei ESET. (ESET/mc/ps)

Detaillierte Informationen und Grafiken finden Sie auf dem ESET Securityblog WeLiveSecurity.de:

https://www.welivesecurity.com/deutsch/2019/08/22/android-spyware-google-play-store/