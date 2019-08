ESET wird Champion-Partner von Borussia Dortmund

Jena – Echte Liebe trifft echte Sicherheit: Der IT-Security-Spezialist ESET und Borussia Dortmund gehen ab sofort gemeinsame Wege. Der im slowakischen Bratislava beheimatete Hersteller von Sicherheitssoftware startet in der kommenden Saison als neuer Champion Partner des BVB – der höchst möglichen Partnerstufe. Das Sponsoring- und Kooperationsengagement ist langfristig ausgelegt und erstreckt sich über die kommenden drei Bundesliga-Saisons. So wird ESET beispielsweise grossflächig auf LED-Banden im TV und CamCarpets bei den 17 Bundesliga-Heimspielen des achtmaligen Deutschen Meisters zu sehen sein. Neben dem Platz plant ESET gemeinsam mit dem BVB Aktionen und Initiativen für grosse und kleine Fans.

«Borussia Dortmund gehört zu den beliebtesten und sympathischsten Mannschaften im europäischen Vereinsfussball», so Richard Marko, Chief Executive Officer ESET. «Genauso wie der BVB für seine Fans, zeichnet ESET eine grosse Leidenschaft und Hingabe für seine Kunden aus. Aus diesem Grund ist die Partnerschaft mit Borussia Dortmund eine ausgezeichnete Möglichkeit, so viele begeisterte Fans zu treffen, die grossartigen Fussball live erleben möchten. Das kann im Stadion sein oder bestens geschützt online per Streaming-Dienst.

Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund: «ESET und Borussia Dortmund haben beide eine grosse internationale Strahlkraft: Hier verbinden sich zwei beliebte Marken in ihren jeweiligen Branchen.»

«ESET verkörpert als Unternehmen genau die Werte, für die auch der BVB steht: Zuverlässigkeit, Leidenschaft, Mut und Integrität. Unsere Gespräche waren von Beginn an zielführend und vertrauensvoll. Wir freuen uns sehr, ESET im Kreise unserer Champion Partner begrüssen zu dürfen,» so Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund.

Echte Liebe trifft echte Sicherheit

ESET ist der führende europäische Anbieter für IT-Sicherheitslösungen. Mit dem Engagement bei Borussia Dortmund will das Unternehmen die Welt des Fussballs und der Internetsicherheit näher zusammenbringen. Auf den ersten Blick sehen diese Bereiche völlig unterschiedlich aus. Ein intensives Fussballerlebnis und das analytische Denken bei der Cybersicherheit verbindet jedoch die tiefe Verpflichtung, Herausforderungen gewissenhaft anzugehen und mit grosser Hingabe zu meistern. Fest verwurzelt in ihren Ursprüngen und getreu den Werten Integrität, Verlässlichkeit und Mut, sind ESET und Borussia Dortmund eine logische Verbindung.

Das Internet hat auch den Fussball stark verändert. Es gibt neue Möglichkeiten, Spiele zu schauen, Kontakte zu anderen Fans zu knüpfen oder Tickets zu kaufen. Dennoch bleibt die Leidenschaft für das Spiel authentisch. Wie auf dem Platz gilt auch im Internet: Die Abwehr muss stimmen! Egal ob Privatanwender, Mittelstand oder Grossunternehmen – ESET schützt, was wichtig und wertvoll ist.

Fans erwarten zahlreiche Aktionen in der Saison

Das Ziel der Partnerschaft ist ein aktives und lebendiges Miteinander, das über reine Bandenwerbung hinausgeht. Aus diesem Grund plant ESET während der Fussballspiele des BVB massgeschneiderte Aktionen rund um das Thema «Cyber-Sicherheit und Fussball» für BVB-Fans sowohl auf digitalen Kanälen als auch auf diversen Offline-Kanälen. (ESET/mc/ps)

ESET

Borussia Dortmund