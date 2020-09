EY: Flughafen Zürich-CIO Konrad Zöschg gewinnt den Swiss CIO Award 2020

Zürich – Konrad Zöschg, CIO des Flughafen Zürich, ist zum besten IT-Manager des Jahres 2020 ernannt worden. Es sei ihm gelungen, «ein grosses und komplexes Unternehmen, welches in einem facettenreichen Ökosystem operiere, erfolgreich zu transformieren», hielt die Award-Jury unter dem Vorsitz von Andreas Toggwyler, Partner Financial Services, Head of IT Risk and Assurance bei EY Schweiz, anerkennend fest.

Die Rolle der IT spielt im Alltag des Flughafens eine wichtige Rolle, um einen reibungslosen Flug- und Flughafenbetrieb sicherzustellen. Dabei müssen gegen 400 Systeme und Applikationen stets verfügbar sein, reibungslos funktionieren, miteinander agieren sowie auch weiterentwickelt werden.

Als weitere Gewinner wurden Markus Guggenbühler (CIO der Manor AG), Ricardo Nebot (Head of IT bei Emmi Schweiz) und Tobias Rölz (Mitglied der Gruppenleitung und Verantwortlicher Market & Digital Services bei Komax), im Rahmen der gestrigen Preisverleihung in Zürich ausgezeichnet. «Wir haben viele ausgezeichnete Bewerbungen für den diesjährigen Swiss CIO Award erhalten. Beim Durchsehen der Einreichungen konnten wir einen klaren Trend erkennen, wobei der CIO im Zentrum der Transformation vieler Unternehmen steht, der den Wandel sowohl aus der digitalen als auch aus der Talentperspektive vorantreibt», kommentiert Jury-Präsident Toggwyler die Herausforderungen und Schwerpunkte der Ausgezeichneten. (EY/mc)

Über den Award

Der Swiss CIO Award wird jährlich von EY Switzerland in Zusammenarbeit mit der CIO Plattform Confare verliehen. Er zeichnet die besten Schweizer IT-Manager des Jahres mit dem Swiss #CIOAward aus. Die Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner fällt eine Jury unter der Leitung von Andreas Toggwyler, Partner Financial Services, Head of IT Risk and Assurance bei EY Schweiz. Die weiteren Jury-Mitglieder, welche die diesjährigen Schweizer Gewinner gekürt haben, sind Stella Gatziu Grivas (Professorin am Institut für Wirtschaftsinformatik der FH Nordwestschweiz), Christian Russ (Dozent und Studiengangleiter an der School of Management and Law – Institut für Wirtschaftsinformatik der ZHAW), Franz Bürgi (CIO der TX Group und Preisträger des Swiss CIO Awards 2019), Paul Schmidinger (Koordinator des Masterlehrgangs «Digitalisierung, Politik und Kommunikation» an der FH Campus Wien), Gerhard Schwabe (Professor für Informationsmanagement am Institut für Informatik der Uni Zürich), Rolf Trüeb (CIO und GL-Mitglied der Mobiliar Versicherung).