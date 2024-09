EY und Confare zeichnen die besten IT-Manager der Schweiz aus

Zürich – Am 25. September 2024 übergaben Confare Geschäftsführerin Barbara Klinka-Ghezzo, Confare Geschäftsführer Michael Ghezzo sowie Jan Leitermann, Leiter der Jury und Head of Technology Consulting Switzerland bei EY in der Schweiz die Preise. Daniel Fiechter, CIO bei STOBAG, ist zum besten IT-Manager des Jahres 2024 ernannt worden.

«Die Herausforderungen der Zukunft werden ohne digitale Technologien nicht gemeistert werden können, und Unternehmen müssen sich in dieser Hinsicht kompetent aufstellen. Hervorragende IT-Manager wie Daniel Fiechter werden hier eine entscheidende Rolle spielen. Das möchten wir würdigen», sagt Jan Leitermann. «Daniel Fiechter gestaltet bei STOBAG mit seinem Team nicht nur eine durchgängige Customer Journey und schafft somit Wert für alle Beteiligten, sondern erschliesst neue Ertragsquellen mit digitalen Services und bringt somit auch durch die IT Umsatz. Diese ganzheitlichen Ansätze verhalfen ihm zum Gewinn des Confare Swiss CIO Award 2024», lässt sich die Jury zitieren.

Als weitere Gewinner konnten folgende Teilnehmer die Auszeichnung als Top CIO des Jahres entgegennehmen: Harald Rotter, CIO der Universität St. Gallen sowie Lukas Ackermann, Leiter IT & Digital Services bei Galenica und Sven Friedli, CIO der Bell Food Group. Leitermann sagt: «Wir haben viele ausgezeichnete Bewerbungen für den diesjährigen Confare Swiss CIO Award erhalten. Durch Initiativen wie diese können wir einer breiten Öffentlichkeit die Relevanz und den Wert neuer Technologien sichtbar machen und so den CIOs auf Ihrem Weg enorm weiterhelfen und ihre Leistungen wertschätzen.» (EY/mc/ps)

Über den Award

Der Confare Swiss CIO Award wird jährlich von Confare und EY Schweiz in enger Zusammenarbeit verliehen. Er zeichnet die besten Schweizer IT-Managerinnen und Manager des Jahres mit dem Confare Swiss CIO Award aus. Die Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner fällt eine Jury unter der Leitung von Jan Leitermann, Head of Technology Consulting Switzerland bei EY in der Schweiz. Die weiteren Jury-Mitglieder, welche die diesjährigen Schweizer Gewinnerinnen und Gewinner gekürt haben, sind Stella Gatziu Grivas (Professorin am Institut für Wirtschaftsinformatik der FH Nordwestschweiz), Christian Russ (Dozent und Studiengangsleiter an der School of Management and Law – Institut für Wirtschaftsinformatik der ZHAW), Reinhard Riedl (Mitbegründer und Verwaltungsrat, all-acad.com AG) und Alec Joannou (Global CIO von ABB) sowie der Preisträger des Confare Swiss CIO Awards 2023 Markus Köpfli (Head Digital Business Services und Group CIO von Mettler-Toledo).