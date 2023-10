Ferri Abolhassan ab 2024 neuer Vorstand T-Systems

Bonn – Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat Ferri Abolhassan (59) zum neuen Vorstandsmitglied T-Systems in den Vorstand der Deutschen Telekom berufen. Der promovierte Informatiker folgt zum 1. Januar 2024 auf Adel Al-Saleh, der um die Auflösung seines Vertrages gebeten hatte, um neuer CEO des luxemburgischen Satellitenbetreibers SES zu werden. Abolhassan war bisher Geschäftsführer Sales und Service und in dieser Funktion für die Vertriebs- und Service-Aktivitäten der Telekom in Deutschland verantwortlich. Über seine Nachfolge wird demnächst entschieden.

Ferri Abolhassan kann auf eine über zwanzigjährige Karriere im Bereich der IT zurückblicken. Er hat an der Universität des Saarlandes studiert und ist promovierter Informatiker. Seine berufliche Laufbahn begann er in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Siemens in München und wechselte danach zu IBM nach San Jose (USA). Ab 1992 war er beim Softwarehersteller SAP in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt als Senior Vice President der globalen Geschäftseinheit Retail Solutions. Nach vier Jahren in der Unternehmensführung von IDS Scheer als Co-CEO und Co-Chairman kehrte Abolhassan 2005 zu SAP zurück. Dort hatte er zuletzt die Position des Executive Vice President Large Enterprise EMEA inne.

Bereits 2008 bei T-Systems

2008 wechselte Abolhassan als Mitglied der Geschäftsführung zu T-Systems und übernahm dort den Unternehmensbereich Systems Integration. Ab 2010 führte Abolhassan den Bereich Produktion, bis er 2013 für die gesamte Delivery verantwortlich zeichnete. Ab 2015 leitete er die IT-Division mit rund 30’000 Mitarbeitern und 4’000 Kunden. Von Dezember 2015 bis November 2016 verantwortete Abolhassan zusätzlich den Aufbau des Geschäftsbereiches Telekom Security. Die Einheit bündelt alle Sicherheitsbereiche im Konzern Deutsche Telekom.

Im Oktober 2016 wechselte er als Geschäftsführer zur Telekom Deutschland und leitete den neu geschaffenen Geschäftsbereich Service mit ca. 33’000 Service-Mitarbeitern. Im April 2017 wurde Abolhassan Geschäftsführer der Deutsche Telekom Kundenservice GmbH (DTKS), die zum 1. Juli 2017 in Deutsche Telekom Service GmbH (DTS) umfirmierte. Gleichzeitig wurde er Geschäftsführer Deutsche Telekom Technischer Service GmbH (DTTS), die zum 1. Juli umfirmierte in Deutsche Telekom Aussendienst GmbH (DTA).

Zum 1. Mai 2021 wurde Ferri Abolhassan neben der Verantwortung für den Service zusätzlich die Verantwortung für die Privatkunden Vertriebsgesellschaft mbH (PVG) der Telekom Deutschland übertragen. Die PVG umfasst die Kanäle stationärer Handel und den Handel über Partner. Im April 2022 wechselte er aus der Geschäftsführung der Deutsche Telekom Aussendienst GmbH (DTA) als Vorsitzender in deren Aufsichtsrat.

Abolhassan ist ausserdem Mitglied im Aufsichtsrat der Deutsche Telekom IT GmbH und Aufsichtsratsvorsitzender des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Er engagiert sich ehrenamtlich unter anderem in der Saarlandbotschafterinitiative der saarländischen Landesregierung. Darüber hinaus ist er Mitglied des Digitalisierungsrates des Saarlandes, einem Beratungsgremium der Landesregierung. Abolhassan ist Autor zahlreicher Fachbücher. (DT/mc)

T-Systems