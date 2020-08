FlowBank erhält Banklizenz und erfindet Online-Handelserlebnis neu

Genf – FlowBank, die neue digitale Bank, nimmt im Herbst in der Schweiz den Betrieb auf und hat Grosses vor. Die Vision des Gründers Charles-Henri Sabet und seines Teams ist es, mit einer ausgereiften Online-Plattform Anlegerinnen und Investoren ein neuartiges Handelserlebnis zu bieten. Die digitale Lösung erlaubt es, über ein einziges Konto in mehreren Währungen zu investieren.

Banklizenz im Juli, operativ im Herbst – FlowBank macht vorwärts und das hohe Tempo soll beibehalten werden. Am Hauptsitz in Genf arbeiten bereits heute mehr als 40 Mitarbeitende und bis Ende Jahr soll der Personalbestand deutlich weiterwachsen. Und Flowbank plant, ab 2021 weitere Niederlassungen zu eröffnen, unter anderem in Zürich. In einem weiteren Schritt soll die internationale Expansion vorangetrieben werden. «Wir positionieren uns als verlässlicher Kompetenzträger für Finanzmarktanlagen – sowohl für unsere privaten wie auch institutionellen Kundinnen und Kunden», erklärt Gründer Charles-Henri Sabet.

Im «Flow» sein

FlowBank steht für ein Höchstmass an Konzentration, den sogenannten «Flow». Dieser Zustand ist typisch für Athletinnen und Kreative, die restlos in ihrer Aufgabe aufgehen und so Höchstleistungen erbringen. Gleiches gilt für Investoren: Erfolgreich sind jene, die ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf das Börsenhandelsgeschehen lenken – also komplett im «Flow» sind. Genau dieses Erlebnis verspricht FlowBank den Kundinnen und Kunden.

Schweizer Exzellenz als DNA

FlowBank hat den gesamten Betrieb in der Schweiz angesiedelt und unterliegt den regulatorischen Anforderungen der FINMA. Die Einlagensicherung ist garantiert. «Als Folge der zunehmenden digitalen Beschleunigung wollen sich die Kundinnen und Kunden auf einen absolut zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Service verlassen können», ist Charles-Henri Sabet überzeugt. Für FlowBank hat dieses Bedürfnis der schweizerischen und internationalen Kundschaft oberste Priorität.

Online-Banking neu erfunden

Sabet ergänzt: «Dank unserer mobilen App und einer ausgereiften Plattform, die es erlaubt, an nationalen und internationalen Handelsplätzen alle Anlageklassen zu handeln, bieten wir ein einzigartiges Investmenterlebnis». Kundinnen und Kunden von FlowBank profitieren von einem Multi-Currency-Konto, einer Kreditkarte und nicht zuletzt von den ganz alltäglichen Bankdienstleistungen.

Zusätzlich können Kundinnen und Kunden von Flowbank auf die Unterstützung des Research-Teams zählen. Die Finanzexperten helfen allen – vom Rookie bis zum Profi –, Trends und Chancen an den Finanzmärkten zu erkennen. Die Kundinnen und Kunden müssen sie nur noch ergreifen. (FlowBank/mc/ps)

