Frank J. Gori wechselt als Executive Chairman zu Chain IQ US

New York – Die Chain IQ Group AG, ein weltweit tätiger, unabhängiger Dienstleister für indirekte Beschaffung, der sich auf Supply-Chain- und Beschaffungslösungen spezialisiert hat, gab die Ernennung von Frank J. Gori zum Executive Chairman von Chain IQ US Inc. bekannt.

Diese Ernennung ist Teil der langfristigen Strategie von Chain IQ, die darauf abzielt, durch Kostensenkungen, operative Exzellenz und die Digitalisierung der Beschaffungsfunktion einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Unterstützt durch die Dynamik bedeutender Markterfolge in Europa und ein wachsendes Portfolio globaler Kunden positioniert die Ernennung von Frank J. Gori Chain IQ fest, um das Wachstum in der Region Amerika zu beschleunigen.

Erfolgreiche und lange Karriere bei EY

Frank J. Gori ging 2018 als Senior Partner bei Ernst & Young LLP (EY) in den Ruhestand und war während seiner 38-jährigen Karriere in zahlreichen Führungs- und Kundenbetreuungsfunktionen tätig. Herr Gori war der Entwickler und Umsetzer der Beratungs- und Outsourcing-Praxiseinheiten von EY. Darüber hinaus war er der Architekt und die treibende Kraft hinter der Globalisierung der Wirtschaftsprüfungspraxis von EY. Darüber hinaus leitete Herr Gori die Entwicklung vieler der wichtigsten strategischen Transformationsinitiativen von EY auf globaler Ebene und in der Region Nord- und Südamerika und hatte wichtige Managementfunktionen in verschiedenen Praxisbereichen inne.

«Ich heisse Frank als Executive Chairman von Chain IQ US sehr herzlich willkommen. Mit seiner vielfältigen und breit gefächerten Erfahrung in den Bereichen Strategie, Transformation, operatives Geschäft und Marktführung sowie seinen einzigartigen Einblicken in globale Märkte, Kundenbedürfnisse und -kulturen sowie Innovation wird er wesentlich dazu beitragen, unsere strategischen Ziele für den Erfolg von Chain IQ sowohl auf dem amerikanischen Markt als auch weltweit weiter auszubauen», erklärt Claudio Cisullo, Gründer und Executive Chairman der Chain IQ Group AG, die Entscheidung von Gori, sich Chain IQ anzuschliessen. (Chain IQ/mc/hfu)