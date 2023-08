Führungswechsel bei Kudelski Security: Olivier Vareilhes ist neuer Senior Director DACH

Cheseaux-sur-Lausanne / Phoenix (AZ) – Kudelski Security, das Cybersecurity-Segment der Kudelski-Gruppe, hat Olivier Vareilhes zum Senior Director DACH ernannt.

Vor seinem Wechsel zu Kudelski leitete Olivier Vareilhes das Geschäft von Kyndryl in der Schweiz. Davor war er Mitglied der Geschäftsführung bei IBM Switzerland. Olivier Vareilhes verfügt über hervorragende Kenntnisse und mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Outsourcing, Software, IT-Consulting und Security. Er verantwortete Software-Transaktionen in mehrfacher Millionenhöhe, entwickelte im Kundenauftrag Geschäftsstrategien und unterstützte bei der Umsetzung – etwa bei der digitalen Transformation, beim Umstieg auf die Cloud sowie bei der Entwicklung von Innovationen.

„Ich fühle mich geehrt, bei Kudelski Security als Senior Director für die DACH-Region tätig sein zu dürfen“, sagt Olivier Vareilhes. „Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen ist unser Engagement für die Bereitstellung modernster Cyber-Sicherheitslösungen wichtiger denn je. Ich freue mich darauf, unser talentiertes Team zu leiten, intensive Kundenbeziehungen zu pflegen und das Wachstum in diesem dynamischen und sich ständig verändernden Markt voranzutreiben.»

„Wir freuen uns, die Verstärkung unseres Führungsteams in der DACH-Region bekanntzugeben“, sagt David Chetrit, First Vice President EMEA. „Olivier kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz in seinen mehr als zwei Jahrzehnten in der IT-Branche vorweisen. Mit seinem umfassenden Hintergrund in den Bereichen Führung, Vertrieb und Geschäftsentwicklung bringt er eine Fülle von strategischen Erkenntnissen in unser Unternehmen ein. Damit ist er bestens positioniert, um unser Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm Innovationen voranzutreiben, die Beziehungen zu unseren Kunden auszubauen und unsere Position als führender Anbieter von Cyber-Sicherheitsdienstleistungen in der DACH-Region zu stärken.“

Olivier Vareilhes studierte Ingenieurswesen, Computer Science und Electronic Engineering an der Centrale Méditeranée in Marseille. Darüber hinaus verfügt er über einen MBA der Henley Business School in Reading (England).

Der neue Senior Director DACH wird auf der Security-Messe it-sa im Oktober in Nürnberg sein und dort auch für Gespräche zur Verfügung stehen. (Kudelski Security/mc/ps)

Über Kudelski Security

Kudelski Security ist für sicherheitsbewusste Unternehmen der wichtigste Sicherheitsberater und Innovator auf dem Gebiet der Cybersicherheit. Durch unseren langfristigen Ansatz bei der Partnerschaft mit Kunden können wir ihre Sicherheitslage kontinuierlich bewerten und Lösungen empfehlen, die geschäftliche Risiken verringern, die Compliance gewährleisten und die Effektivität der Sicherheitsmassnahmen allgemein verbessern. Bei unseren Kunden, zu denen Fortune 500-Unternehmen und Regierungsbehörden in Europa und den USA gehören, arbeiten wir an den komplexesten Umgebungen und nutzen dazu eine einzigartige Kombination aus Lösungen, zu denen Consulting, Technologie, Managed Security Services und kundenspezifische Innovationen gehören. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://kudelskisecurity.com/de/.