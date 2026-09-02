Geplante Kotierung von Infomaniak: Prospekt veröffentlicht

Genf – Perrot Duval Holding SA hat den Prospekt zur geplanten Kotierung von Infomaniak an der SIX Swiss Exchange veröffentlicht und ihre ordentliche Generalversammlung vom 24. September 2026 einberufen, die über die Transaktion entscheiden soll. Die Bedingungen der Transaktion sind nun öffentlich: ein Aktientausch ohne Kapitalaufnahme, an dessen Ende die kotierte Gesellschaft in Infomaniak SA umbenannt und ab dem 28. September 2026 oder um dieses Datum unter dem Tickersymbol INFO gehandelt würde, vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung und der Genehmigungen der Börsenbehörden.

Der Prospekt macht zudem die Halbjahreszahlen 2026 von Infomaniak öffentlich: Die fakturierten Dienstleistungen, die im Voraus bezahlte Abonnemente einschliessen, stiegen um 26,5% auf CHF 32,3 Millionen, bei einem Unternehmen, das seit 1994 ohne externes Eigenkapital gewachsen ist. Die Kotierung würde Infomaniak Zugang zum Kapitalmarkt verschaffen, um den Ausbau seiner Infrastruktur und seiner Dienste zu beschleunigen. Erstmals würde sich das Kapital dem Publikum öffnen, und die gemeinnützige Stiftung Infomaniak bliebe Referenzaktionärin mit der Mehrheit der Stimmrechte, gehalten über nicht kotierte Aktien. Ohne ihre Zustimmung wäre keine Übernahme möglich. Für die Kundinnen und Kunden von Infomaniak ändert sich nichts: Diese Struktur sichert langfristig die Unabhängigkeit des Anbieters, dem sie ihre Daten anvertrauen.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Der Prospekt wurde von der Perrot Duval Holding SA, der Emittentin, veröffentlicht. Er ist verfügbar unter https://perrotduval.com/de/prospekt/, und jeder Anlageentscheid sollte ausschliesslich auf seiner Grundlage getroffen werden.

Die ordentliche Generalversammlung der Perrot Duval Holding SA ist auf den 24. September 2026 einberufen, um über die Transaktion abzustimmen. Ohne ihre Zustimmung findet die Kotierung nicht statt.

Der kotierten Gruppe als Ganzes würden aus der Kotierung keine Erlöse zufliessen. Die neuen Aktien würden den bisherigen Aktionären von Infomaniak im Tausch gegen sämtliche ihrer Aktien der Infomaniak Group SA ausgegeben. Parallel dazu würde Perrot Duval ihre Industrieaktivitäten veräussern, die von der heutigen Geschäftsleitung übernommen würden, und der Gruppe liquide Mittel von rund CHF 6,4 Millionen zuführen (Pro-forma-Bilanz per 30. Juni 2026 im Prospekt).

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 von Infomaniak sind nun öffentlich: Nettoumsatz aus Waren und Dienstleistungen von CHF 31,0 Millionen (+16,2%), fakturierte Dienstleistungen +26,5%, EBITDA von CHF 11,6 Millionen (+14,9%).

Infomaniak würde das erste B-Corp-zertifizierte Unternehmen an der Schweizer Börse, eine von B Lab Schweiz bestätigte Premiere, und nach unserem Kenntnisstand der erste an der SIX Swiss Exchange kotierte Pure-Play-Anbieter von souveränen Cloud-Lösungen werden.

Die Stiftung Infomaniak würde sämtliche A-Aktien halten, die nicht kotiert und nicht frei übertragbar sind, und 63,3% der Stimmrechte repräsentieren. Die Unabhängigkeit von Infomaniak ist die Grundlage für das Vertrauen der Kundschaft und trägt das Wachstum.

Der Gründer, Mehrheitsaktionär der Infomaniak Group SA, hat eine Lock-up-Verpflichtung von zwölf Monaten für seine kotierten Aktien unterzeichnet. Er beabsichtigt, je nach Marktbedingungen und Kursentwicklung bis zu 20% seiner Aktien während dieser Frist im Rahmen der vorgesehenen Ausnahmen zu veräussern, um zum Free Float und zur Liquidität des Titels beizutragen.

Der erste Handelstag wird am oder um den 28. September 2026 unter dem Tickersymbol INFO (ISIN CH0252620700) erwartet, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.

Warum an die Börse

Infomaniak wurde 1994 in Genf von Boris Siegenthaler gegründet, der die Strategie bis heute führt. Infomaniak wurde nie verkauft und verfolgt seit den Anfängen dieselbe Mission: ein ethisches, nachhaltiges und unabhängiges digitales Angebot. Alles, was das Unternehmen aufgebaut hat, vom Anschluss der ersten Genferinnen und Genfer ans Internet bis zur Schweizer Alternative zu den Cloud-Giganten, entstand dank seiner Kundschaft: Jedes Abonnement finanzierte die Server, die Produkte und die Arbeitsplätze, die folgten, und sämtliche Gewinne wurden seit 2017 im Unternehmen reinvestiert. Dieser Erfolg wirft eine Frage auf, die das Unternehmen seit dreissig Jahren begleitet: Wie verschafft man sich die Mittel für seine Ambitionen, ohne je die eigene Unabhängigkeit aufs Spiel zu setzen? Die Antwort erfolgte in zwei Schritten.

Zuerst die Unabhängigkeit: Jahr für Jahr hatte der Gründer einen Teil seiner Aktien an seine Teams übertragen. Rund dreissig Mitarbeitende wurden so zu Aktionären. Dieses Modell hatte eine Grenze: Es schützte das Unternehmen weder vor den Unwägbarkeiten einer Nachfolge noch vor einem Übernahmeangebot. Im Mai 2026 haben der Gründer und die beteiligten Mitarbeitenden deshalb einstimmig beschlossen, ihre eigenen Stimmrechte zugunsten der gemeinnützigen Stiftung Infomaniak zu reduzieren, damit die Unabhängigkeit nicht mehr von einer einzelnen Person abhängt.

Dann die Mittel: Die Nachfrage nach souveränen Lösungen beschleunigt sich, und die künstliche Intelligenz vervielfacht den Bedarf an Rechenleistung. Diese Nachfrage hat einen konkreten Grund. Eine Organisation, die ihre Daten einem Anbieter anvertraut, will wissen, wer diesen Anbieter in zehn Jahren kontrollieren wird. Die durch die Stiftung abgesicherte Unabhängigkeit von Infomaniak gibt auf diese Frage eine Antwort, die in der Struktur selbst angelegt ist. Sie ist untrennbar mit der digitalen Souveränität verbunden, die der Markt verlangt.

Diese Nachfrage zu bedienen erfordert hohe Investitionen, und hier setzt die Kotierung an. Sie bringt keine Mittelzuflüsse, würde jedoch den Zugang zum Kapitalmarkt öffnen, um die nächste Etappe zu finanzieren: neue Rechenzentren und den Ausbau der Cloud-, KI- und Online-Collaboration-Dienste. Statt sein Kapital einem einzelnen Investor zu öffnen, hat sich Infomaniak für die Transparenz einer Schweizer Kotierung entschieden.

Eine Finanzlage, die nun jeder überprüfen kann

Der Prospekt enthält die geprüfte konsolidierte Jahresrechnung der Infomaniak Group. 2025 erreichte der Nettoumsatz aus Waren und Dienstleistungen CHF 54,2 Millionen, ein Plus von 13,8%, bei einem EBITDA von CHF 19,9 Millionen (+14,2%), entsprechend einer Marge von 35,6% (1). Der operative Cashflow erreichte 2025 CHF 28,0 Millionen (+45,9%). Die Fakturierungen entsprechen den von der Kundschaft im Voraus bezahlten Abonnementen, teils über das laufende Jahr hinaus, und spiegeln sich daher nicht vollständig im Umsatz wider: Ein Teil wird als passive Rechnungsabgrenzung (transitorische Passiven) erfasst, ein Teil über die betreffende Periode als Umsatz verbucht. Diese Mittel dienen der Finanzierung der Investitionen.

Im ersten Halbjahr 2026 (ungeprüfte Zahlen) wuchs der Nettoumsatz aus Waren und Dienstleistungen um 16,2% auf CHF 31,0 Millionen und das EBITDA um 14,9% auf CHF 11,6 Millionen. Die fakturierten Dienstleistungen nahmen um 26,5% auf CHF 32,3 Millionen zu, nach CHF 25,5 Millionen in der Vorjahresperiode, eine Beschleunigung, die sich schrittweise in den Umsätzen der folgenden Perioden niederschlagen wird. Der Halbjahresreingewinn beträgt CHF 3,5 Millionen nach CHF 3,9 Millionen in der Vorjahresperiode, was die erhöhten Investitionen in die Infrastruktur und die Kosten im Zusammenhang mit der Kotierung widerspiegelt.

Dieses Wachstum beruht auf einer stabilen und diversifizierten Basis: 91% der Fakturierungen 2025 stammen von bestehenden Kunden, und die Netto-Umsatzretention lag 2025 bei 103% bei Kunden mit mindestens fünf Jahren Treue. Mehr als 300’000 zahlende Kundinnen und Kunden in über 190 Ländern geben im Schnitt rund CHF 200.– pro Jahr aus.

Das erste Halbjahr weist eine bereinigte EBITDA-Marge von 37,7% aus, ohne kotierungsbedingte Kosten, gegenüber 36,9% in der Vorjahresperiode. Die EBIT-Marge liegt unter ihrem historischen Niveau, was den laufenden Investitionszyklus widerspiegelt. Diese Zahlen stehen im Halbjahresfinanzbericht 2026 der Infomaniak Group SA, der dem Prospekt beigefügt ist und auch den Ausblick der Gruppe für das Geschäftsjahr darlegt.

Ein stark wachsender Markt

Der weltweite Markt für Sovereign Cloud dürfte von rund USD 143 Milliarden im Jahr 2026 auf rund USD 649 Milliarden im Jahr 2033 wachsen, ein durchschnittliches Jahreswachstum von 24,1% (Grand View Research, zitiert im Prospekt). 61% der europäischen IT-Verantwortlichen planen, vermehrt auf lokale Anbieter zu setzen (Gartner, 2025). In der EU sind rund 99% der Unternehmen KMU, die Kernzielgruppe von Infomaniak, und rund die Hälfte davon bezieht bereits Cloud-Dienste (Eurostat, 2026). Für Infomaniak ist das internationale Geschäft kein Projekt mehr: Ein Drittel des Nettoumsatzes aus Waren und Dienstleistungen 2025 (33,5%, nach 32,1% im Jahr 2024) wird ausserhalb der Schweiz erzielt, und das internationale Wachstum übertrifft jenes der Gruppe insgesamt. Frankreich steht für 21,9% des Nettoumsatzes, gefolgt von Belgien (4,3%). Deutschland und Italien ergänzen die wichtigsten Märkte.

Angesichts dieser Nachfrage beruht der Vorsprung von Infomaniak auf einer seltenen vertikalen Integration: Das Unternehmen konzipiert und betreibt seine eigenen Rechenzentren, entwickelt seine Software in der Schweiz und stützt sich auf Open-Source-Technologien, die es seit 2003 beherrscht und auf der eigenen Infrastruktur betreibt, ohne Cloud-Miete an die Hyperscaler, die globalen Giganten der Branche, zu zahlen. Dieses Know-how wird intern weitergegeben, von einer Ingenieursgeneration zur nächsten: Ein Konkurrent kann Server finanzieren, aber keine dreissig Jahre Integration kaufen. Die Preisgestaltung bleibt transparent, ohne Ausstiegsgebühren, und die Daten werden nie monetarisiert.

Der Prospekt beschreibt die nächste Etappe: mehr als 20 Produkte in Entwicklung über die Periode 2026-2030 und ein Rechenzentrum der fünften Generation (D5) mit einer geplanten Kapazität von 2,5 MW, erwartet 2028, das grösste Infrastrukturprojekt der Gruppe. Die souveräne KI Euria, bereits in bestimmte Cloud-Angebote integriert und in der Schweiz gehostet, soll auf die gesamte Kollaborationssuite ausgerollt werden: Der Prospekt bezeichnet diese Ausweitung der KI als zentrale Phase seiner Roadmap.

Governance und Stiftung: die Unabhängigkeit als Wachstumsmotor

Die Stiftung Infomaniak verankert die Unabhängigkeit des Unternehmens, begründet das Vertrauen seiner Kundschaft und dient seinem Wachstum: Diese Kontrollstruktur ist ein strategisches Element des Geschäftsmodells. Als gemeinnützige Schweizer Stiftung hält sie die Mehrheit der Stimmrechte und würde sie nach der Kotierung behalten.

Zwei Aktienkategorien strukturieren diese Öffnung des Kapitals: Die A-Aktien tragen die Kontrolle, die B-Aktien den wirtschaftlichen Wert. Die A-Aktien, nicht kotiert und nicht frei übertragbar, würden vollständig von der Stiftung Infomaniak, der Referenzaktionärin, gehalten, mit 63,3% der Stimmrechte. Ihre Statuten machen jede Übertragung dieser Aktien, auch teilweise, von der einstimmigen Zustimmung ihres Stiftungsrats abhängig: Die Kontrolle ist kein Aktivum, das zum Verkauf steht. Die B-Aktien, als einzige an der Börse gehandelt, würden 85,3% des Kapitals repräsentieren.

Die B-Aktionäre würden vollumfänglich am geschaffenen Wert teilhaben: Sie hätten Anspruch auf Dividende, sofern eine ausgeschüttet wird, erstmals ab dem am 31. Dezember 2026 endenden Geschäftsjahr. Die Geschäftsleitung ist selbst beteiligt, und der Gründer hat sich verpflichtet, seine Aktien während zwölf Monaten ab der Kotierung zu halten, vorbehaltlich der im Prospekt beschriebenen Ausnahmen.

Ein B-Aktionär könnte weder einen Kontrollwechsel herbeiführen noch auf eine Übernahmeprämie zur Aufwertung seiner Beteiligung zählen. Was an der Börse gekauft und verkauft würde, ist der wirtschaftliche Wert von Infomaniak, nicht seine Unabhängigkeit.

Die Stiftung Infomaniak, die der Genfer kantonalen Stiftungsaufsicht untersteht, hat den Zweck, eine ethische, unabhängige und souveräne Digitalisierung zu fördern. Ihr Stiftungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht und sich durch Kooptation erneuert, kann die Grundsätze ihrer Beteiligungscharta stärken, aber nie schwächen.

Die Führung der Gesellschaft bleibt in den Händen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, und das Führungsteam von Infomaniak bleibt an der Spitze des Unternehmens. Der Verwaltungsrat vereint Kompetenzen in Finanzen und Compliance, Cybersicherheit, institutioneller Governance und Infrastruktur.

Umwelt und Soziales: publizierte und überprüfbare Verpflichtungen

Die ökologischen und sozialen Verpflichtungen von Infomaniak prägen das Betriebsmodell. Seine Rechenzentren und Büros werden ausschliesslich mit erneuerbarem Strom aus lokaler Produktion betrieben und weisen nach unserem Kenntnisstand eine der besten Energieeffizienzen der Branche auf (PUE unter 1,1). Das Rechenzentrum D4 ist darauf ausgelegt, seine gesamte Abwärme zu verwerten, genug, um rund 6’000 Haushalte zu heizen. Das Unternehmen misst seine Treibhausgasemissionen seit 2007 und finanziert seit 2018 Klimaprojekte im Umfang von 200% dieser Emissionen, während es sie an der Quelle reduziert. Als B Corp mit 90,1 Punkten zertifiziert (Zertifizierungsschwelle: 80), beschäftigte Infomaniak per 30. Juni 2026 337 Mitarbeitende, alle in der Schweiz, in Genf und Zürich.

Transaktion und Zeitplan

Infomaniak würde über die Übernahme einer bereits kotierten Gesellschaft an die Börse gehen, ein Reverse Takeover: Die Transparenzpflichten, der Prospekt und die Prüfung durch die Behörden bleiben dieselben. Konkret würden die Aktionäre der Infomaniak Group SA sämtliche ihrer Aktien gegen neu ausgegebene Aktien der Perrot Duval Holding SA tauschen. Das Umtauschverhältnis, festgelegt auf 19,4 Perrot-Duval-Aktien für eine Aktie der Infomaniak Group SA, wurde von einer unabhängigen Revisionsgesellschaft als angemessen beurteilt (Fairness Opinion). Die Zulassung zum Handel würde 4’430’839 B-Aktien umfassen. Die Gesellschaft würde in Infomaniak SA umbenannt und ihr Geschäftsjahr auf das Kalenderjahr umgestellt werden. ODDO BHF SCA wirkt als Finanzberater, ODDO BHF Corporate Finance Partners SCA als M&A-Berater und Baader Bank AG als Registrar Agent.

Nächste Schritte, jeweils vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen: ordentliche Generalversammlung der Perrot Duval Holding SA am 24. September 2026, Vollzug der Transaktion frühestens am 25. September 2026, danach erster Handelstag der neuen Aktien am oder um den 28. September 2026. Die regulatorischen Mitteilungen zur Transaktion werden von der Perrot Duval Holding SA gemäss den Ad-hoc-Publizitätsvorschriften der SIX Swiss Exchange veröffentlicht. Infomaniak informiert seine Kundschaft und die Öffentlichkeit unter https://www.infomaniak.com/gtl/investors.

«Seit 1994 beweist Infomaniak, dass ein Unternehmen nachhaltig profitabel und ethisch handeln kann: Jeder mit unseren Kundinnen und Kunden verdiente Franken hat ein digitales Angebot finanziert, das die Privatsphäre, den Planeten und unsere kollektive Autonomie respektiert. Unsere Unabhängigkeit ist kein Versprechen, sie ist eine Struktur. Die Kotierung würde diesem Modell die Mittel für seine Ambitionen geben, ohne sein Wesen zu verändern.» Boris Siegenthaler, Gründer und Chief Strategy Officer von Infomaniak

«Für unsere Kundinnen und Kunden ändert sich nichts: dieselben Teams, dieselben Dienste, dieselben Verpflichtungen. Was mit der Kotierung wachsen würde, ist unsere Fähigkeit, für sie zu beschleunigen: mehr souveräne Infrastruktur in der Schweiz, mehr Dienste und derselbe Qualitätsanspruch.» Marc Oehler, CEO von Infomaniak

«Unsere Zahlen sind nun öffentlich und bleiben es: Was die Investoren sehen, sehen auch unsere Kundinnen und Kunden. Das erste Halbjahr bestätigt die Dynamik und unsere Disziplin: wachsen und dabei auf EBITDA-Stufe profitabel bleiben. Wir freuen uns auf Investoren, die diese langfristige Vision teilen.» Céline Morey, Chief Financial Officer von Infomaniak

Prospekt einsehen und die nächsten Schritte verfolgen

Der Prospekt wurde von der Perrot Duval Holding SA, der Emittentin, veröffentlicht. Er ist verfügbar unter perrotduval.com/de/prospekt/ und enthält namentlich einen Abschnitt zu den Risikofaktoren. Jeder Anlageentscheid sollte ausschliesslich auf seiner Grundlage getroffen werden. Die öffentlichen Dokumente von Infomaniak sind zusammengefasst unter infomaniak.com/gtl/investors, wo sich alle registrieren können, um die nächsten Schritte zu verfolgen: Jeder erreichte Meilenstein wird den Registrierten zeitgleich mit dem gesamten Markt mitgeteilt.

Die Aktie der Perrot Duval Holding SA ist an der SIX Swiss Exchange bereits handelbar. Ihr Kurs schwankte seit dem 29. Juli 2026 stark, und die Zahl der ausstehenden Aktien bleibt begrenzt, was zu hoher Volatilität führen kann. Infomaniak verkauft keine Aktien, erbringt keine Anlageberatung und gibt keine Empfehlung zu diesem Titel ab. (Infomaniak/mc/hfu)