Google Jahresrückblick 2022: Ukraine, Roger Federer und Queen Elizabeth II

Zürich – Letztes Jahr wurden an dieser Stelle die Fussball Euro 2021 und das Coronavirus Schweiz als die dominierenden Begriffe im Google Jahresrückblick genannt. Gegen Ende Winter hofften viele, dass die Welt sich wieder ein Stück weit normalisieren würde. Doch mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs folgte ein böses Erwachen.

Heute blickt Google in seinem Jahresrückblick 2022 – dem Year in Search – auf ein Jahr zurück, welches einerseits von Konflikt und Trauer geprägt wurde – aber auch ein Jahr mit grossen Ereignissen im Sport, bewegenden Schlagzeilen, inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Themen war.

Welche Menschen haben in der Schweiz für Aufsehen gesorgt? Welche Themen dominierten und welche Fragen wurden von Schweizer Google-Nutzern gestellt? Neun Listen sollen die Antworten dazu liefern.

Ukraine, Roger Federer und Queen Elizabeth II prägen 2022

Mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine im Februar stieg auch das Suchinteresse am Land und den aktuellen Ereignissen vor Ort. Neben diesem düsteren Kapitel in der Suchhistorie der Schweizer Bevölkerung, bewegte die aktuell stattfindende Fussballweltmeisterschaft der Männer in Katar ebenso wie das durch die New York Times ins Leben gerufene Online-Wortspiel «Wordle».

Die Suchbegriffe des Jahres 2022 in der Schweiz:

Ukraine

WM 2022

Wordle

Novak Djoković

Australian Open

Nations League

Jeffrey Dahmer

Olympia 2022

Queen Elizabeth II

Johnny Depp

Persönlichkeiten Schweiz 2022: Roger Federer, Wicki Joel und Luzia Tschirky

Die Schweizer Tennis-Legende Roger Federer gab am 15. September seinen Rücktritt bekannt – eine Ära ging zu Ende. Weitere Persönlichkeiten aus dem Schweizer Sport waren 2022 ebenfalls von Interesse, so belegt Wicki Joel, Schwingerkönig am diesjährigen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln, den 2. Platz bei den Suchanfragen. SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky berichtete bis zum Beginn des Ukrainekriegs aus Moskau und sorgte danach mit ihrer Berichterstattung direkt aus dem Kriegsgebiet für viel Interesse und Aufregung.

Roger Federer

Joel Wicki

Luzia Tschirky

Simonetta Sommaruga

Martina Hingis

Michelle Hunziker

Doris Leuthard

Marius Bear

Lukas Hartmann

Mathilde Gremaud

Persönlichkeiten International 2022

Auf der Liste der internationalen Persönlichkeiten, nach denen in der Schweiz dieses Jahr besonders oft gesucht wurde, steht Novak Djoković ganz oben. Dem serbischen Tennisprofi wurde die Einreise und somit die Teilnahme am Australian Open verweigert. Aufgrund der Pandemie galten verschärfte Einreisebestimmungen, gegen die er verstossen hatte. Johnny Depp erlangte durch den Gerichtsprozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard ein hohes Suchinteresse. Russlands Präsident Putin, Aggressor des Ukrainekriegs, folgt auf dritter Position der Suchanfragen.

Novak Djoković

Johnny Depp

Vladimir Putin

Amber Heard

Will Smith

Rafael Nadal

Simon Leviev

Anna Delvey

Shakira

Sanna Marin

Schlagzeilen und Aufreger

Der wohl traurigste Aufreger des Jahres ist im Suchbegriff Ukraine enthalten. Medien berichteten tagtäglich über die Geschehnisse im Kriegsgebiet. Wie bereits beschrieben geriet Tennisprofi Novak Djoković durch den Gerichtsfall in den Tagen vor dem Australian Open massiv in die Schlagzeilen. Die grausamen Taten des US-Serienmörders Jeffrey Dahmer wurden auf Netflix in einer Serie verarbeitet.

Ukraine

Novak Djoković

Jeffrey Dahmer

Vladimir Putin

CS Aktie

Affenpocken

Roger Federer

Will Smith

Erdbeben Schweiz

Benzinpreise Schweiz

Die Serien-Highlights des Jahres 2022

Die brisante Geschichte rund um den früheren US-amerikanischen Serienmörder Jeffrey Dahmer verstörte viele Menschen nicht nur auf Netflix – auch in den Medien wurde heiss über ihn und seine Taten diskutiert. Auf dem zweiten Platz der beliebtesten Serien-Suchanfragen landet die Netflix-Serie «Stranger Things», gefolgt von der HBO-Serie «Euphoria», welche das schwierige Teenager-Leben der 17-jährigen Rue thematisiert.

Dahmer

Stranger Things

Euphoria

House of the Dragon

Inventing Anna

The Watcher

Tinder Swindler

The Witcher

Sandman

Moon Knight

Abschiede 2022

Der Tod der Königin von England stürzte das Königreich und weite Teile der Welt in tiefe Trauer. Eine mehr als 70-jährige Regentschaft ging zu Ende, die Online-Suchaktivitäten nach Queen Elizabeth schnellten schlagartig in die Höhe. Aber auch der Tod der US-amerikanischen Schauspielerin Anne Heche nach einem Selbstunfall im August traf viele Menschen überraschend, genauso wie der Tod des 37-jährig verstorbenen französischen Schauspielers Gaspard Ulliel – er starb bei einem Skiunfall in den Savoyer Alpen.

Queen Elizabeth II

Anne Heche

Gaspard Ulliel

Aaron Carter

Olivia Newton John

Ivana Trump

Jean-Pierre Pernaut

Endo Anaconda

Ray Liotta

Taylor Hawkins

Diese Fragen wurden der Google Suche 2022 in der Schweiz gestellt

Wenn Menschen die Google Suche nutzen, geben sie nicht immer nur einen Begriff ein. Es werden der Google Suche auch ganz alltägliche (und nicht ganz alltägliche) vollständige Fragen gestellt. Bei den Fragen spielten der Krieg in der Ukraine und immer noch das Coronavirus eine grosse Rolle. Aber es sind auch ganz praktische Fragen, die Nutzer:innen in der Schweiz beschäftigten, wie zum Beispiel die Frage, warum der Himmel heute gelb sei oder wie man ältere Influencer nennt.

Wie-Fragen 2022:

Wie lange ist Omikron ansteckend?

Wie viele Wasserkraftwerke gibt es in der Schweiz?

Wie alt ist Putin?

Wie nennt man ältere Influencer?

Wie lang ist der Äquator?

Wie lange leben Zwerge?

Ab wie viel Grad hat man Fieber?

Wie viele Länder gibt es auf der Erde?

Wie alt ist Prinz Charles?

Wie viele Käsesorten gibt es in der Schweiz?

Was-Fragen 2022:

Was ist ein Oligarch?

Was ist die NATO?

Was ist 2G-Plus?

Was tun bei einem Wespenstich?

Was sind Sanktionen?

Was ist Aphasie?

Was ist neu bei iOS 16?

Was tun, wenn man Corona positiv ist?

Was will Putin?

Was ist ADS?

Warum-Fragen 2022:

Warum greift Russland die Ukraine an?

Warum ist der Himmel gelb heute?

Warum steigen die Benzinpreise?

Warum heisst es Albanifest?

Warum ist der Himmel blau?

Warum fasten Muslime?

Warum spielt Sommer heute nicht?

Warum ist die Erde rund?

Warum gähnen wir?

Warum ist die Banane krumm?