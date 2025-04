Green feiert das 30-jährige Jubiläum: Von der Internet-Pionierin zum Unternehmen mit internationaler Strahlkraft

Lupfig – Green blickt auf drei Jahrzehnte Firmengeschichte zurück – und richtet den Blick nach vorn: mit starken Partnerschaften, neuer Infrastruktur und wachsender internationaler Nachfrage.

Green feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und eine beeindruckende Entwicklung: Aus der Internetanbieterin der ersten Stunde ist eine landesweite Providerin für Breitbandinternet und Hosting-Dienstleistungen für Private und Unternehmen geworden. Zudem hat sich Green als führende Datacenter-Anbieterin an vier Standorten in der Schweiz und als strategische Partnerin für Unternehmen und Cloud-Anbieter etabliert.

Drei Jahrzehnte Innovation und Wachstum

Seit der Gründung hat Green neue Technologien früh erkannt und konsequent in Lösungen für eine vernetzte, sichere digitale Zukunft übersetzt. Das Internet- und Hosting-Geschäft wurde durch organisches Wachstum und gezielte Übernahmen laufend ausgebaut. Ein Meilenstein markierte die kürzlich angekündigte Partnerschaft mit Salt, durch die Green heute über eine einzigartige Fiber-Netzabdeckung verfügt. Green bietet Zugang zu den Netzen von Swisscom, Salt und über 80 lokalen Anbietern. «Wir haben ein kunden- und marktorientiertes Angebot etabliert, bei dem Servicequalität und Kundenzufriedenheit im Fokus stehen», sagt Roger Süess, CEO von Green. Unter dem Jubiläumsmotto «30 Jahre happy mit Green» bedankt sich das Unternehmen bei Neu- und Bestandskunden mit Aktionen und Gewinnspielen.

Datacenter als Fundament der digitalen Zukunft

Schon früh erkannte Green das Potenzial von Rechenzentren: Bereits 2002 wurden erste Datacenter-Flächen eingerichtet. Heute betreibt das Unternehmen sechs Hochleistungs-Rechenzentren an vier Standorten und ist die einzige Anbieterin in der Schweiz mit dem international anerkannten M&O Stamp of Approval des Uptime Institutes – dem führenden Standard für Betrieb und Management von unternehmenskritischen Rechenzentren. «Datacenter sind das Rückgrat der Digitalisierung: für Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft», sagt Franz Grüter, VR-Präsident von Green. Der Ausbau geht weiter: Aktuell entstehen zwei neue Datacenter in Dielsdorf sowie ein weiteres in Lupfig. «Wir schaffen die Infrastruktur, auf der die digitale Schweiz wachsen kann», erklärt Roger Süess und ergänzt: «Die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben – und sie verlangt eine Infrastruktur, die leistungsfähig, nachhaltig und sicher ist.» (Green/mc/ps)